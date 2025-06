Par Charles Mgbolu

Des personnalités de l'industrie cinématographique participent à la 20e édition du Festival international du film de Marrakech, au Maroc, qui projette à nouveau le cinéma et l'expression artistique africains sur la scène cinématographique mondiale.

L'événement, qui se déroule du 24 novembre au 2 décembre, a déjà vu des stars primées de Holywood telles que Willem Dafoe, lauréat de plusieurs Golden Globes, Tilda Swinton, lauréate d'un Oscar, et Mads Mikkelsen, lauréat du Festival de Cannes, fouler le tapis rouge lors de la soirée d'ouverture.

Cette année, le Festival international du film de Marrakech présente une sélection de films du monde entier, avec soixante-quinze films de 36 pays projetés dans plusieurs sections, dont la compétition officielle, les projections de gala, les projections spéciales, le 11e continent, un panorama du cinéma marocain et le cinéma pour les jeunes.

L'un des temps forts de l'événement sera probablement la compétition officielle, qui présente une sélection de premiers et deuxièmes longs métrages de nouveaux talents du monde du cinéma.

Sur les 14 films en compétition, cinq proviennent du Moyen-Orient et d'Afrique, ainsi que de Mongolie, de Turquie et des États-Unis.

Selon les organisateurs, les 14 cinéastes sélectionnés pour la compétition officielle ont produit "des œuvres cinématographiques d'une maturité remarquable [...] qui brossent le portrait de jeunes gens en quête de sens et de liberté".

Les organisateurs ont également intensifié leurs efforts pour cibler le jeune public dans la catégorie "cinéphiles de demain, le programme Cinéma pour le jeune public", qui propose 13 séances dédiées aux jeunes de 4 à 18 ans.

Ce festival du film est l'un des événements internationaux les plus médiatisés organisés dans le pays à la suite du tremblement de terre qui a frappé les communautés montagnardes autour de Marrakech en septembre.

Lors de la soirée d'ouverture, les organisateurs ont rendu hommage aux victimes du tremblement de terre au Maroc.

"Dans les semaines qui ont précédé le festival, nous n'étions pas sûrs de pouvoir être présents. Le monde que nous partageons est brisé et dévoré", a déclaré l'actrice américaine Jessica Chastain, présidente du jury du festival, dans un discours prononcé lors de la soirée d'ouverture.

L'événement est considéré comme un signe de résilience.

Lors de la cérémonie de clôture et de remise des prix, cinq prix prestigieux seront décernés, le Grand Prix du festival offrant 25 000 dollars chacun au meilleur réalisateur et au meilleur producteur.

Les autres prix sont la meilleure performance d'un acteur, d'une actrice et le prix du jury.

Créé en 2001 par le roi Mohammed VI pour promouvoir et développer l'art cinématographique et l'industrie du film au Maroc, le Festival international du film est un lieu d'expression et de découverte qui a permis de forger une formidable présence cinématographique nord-africaine sur la scène internationale.

