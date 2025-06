Le Mali et la France s'affronteront en demi-finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans mardi au stade Manahan, à Surakarta, en Indonésie, à 19h00 heure locale (10h00 GMT).

Le Mali s'est assuré une place en demi-finale après avoir battu le Maroc 1-0 dans un match de quart de finale serré la semaine dernière.

Cependant, il ne sera pas facile d'éliminer la France, car l'équipe n'a subi qu'une seule défaite au cours de ses 27 derniers matches, grâce à une défense exceptionnelle.

La France n'a pas encore encaissé de but lors de ses cinq matches à Indonésie 2023 et même au-delà du tournoi, avec aucun but encaissé lors de ses dix derniers matches.

Une attaque offensive forte

Mais le Mali a fait preuve d'un style d'attaque intrépide dans le tournoi et il espère en tirer parti pour vaincre son ancien colonisateur.

Cette stratégie du pays d'Afrique de l'Ouest a donné des résultats impressionnants, puisqu'il a battu l'Ouzbékistan 3-0 et le Canada 5-1.

L'autre demi-finale opposera l'Argentine à l'Allemagne au stade Manahan à 15h30, heure locale, également mardi.

Les vainqueurs se disputeront la finale qui aura lieu le 2 décembre.