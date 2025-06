La troisième Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA-2023) s'est ouverte lundi en Zambie, où le continent s'efforce d'accélérer les efforts visant à instaurer un nouvel ordre en matière de santé publique.

Lors de cette conférence, le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reçu le prestigieux prix des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa-CDC) pour l'ensemble de ses réalisations dans le domaine de la santé publique.

M. Ghebreyesus a été récompensé pour sa contribution et son impact durable sur la santé publique mondiale.

Lors de l'inauguration de la CPHIA-2023, qui se déroule sur quatre jours et a pour thème "Briser les barrières : repositionner l'Afrique dans l'architecture mondiale de la santé", à Lusaka, la capitale, le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, a appelé l'Afrique à développer des synergies mondiales plus fortes dans le domaine de la production de vaccins.

Il a déclaré que cela permettrait au continent d'être plus résistant dans la lutte contre la charge de morbidité qui retarde le développement.

"Nous avons besoin d'un leadership à tous les niveaux pour soutenir la santé, même dans les petites cliniques, afin de mener à bien le travail quotidien. La coordination est également cruciale... Nous devons travailler ensemble", a déclaré M. Hichilema.

S'adressant au même forum, M. Ghebreyesus a déclaré qu'un accès équitable aux services de santé était la clé du contrôle et de la prévention des maladies sur le continent.

"Le programme de développement de l'Afrique s'en trouve amélioré. Une Afrique en bonne santé est le fondement d'un continent plus sûr, plus prospère et plus pacifique", a-t-il déclaré.

Le directeur général d'Africa-CDC, Jean Kaseya, a déclaré que le prix décerné à M. Ghebreyesus témoignait de son dévouement à la promotion du bien-être des communautés à travers le monde.

Il a ajouté que seulement 1 % des vaccins utilisés en Afrique étaient produits par le continent, ce qui rend l'atelier essentiel pour aider le continent à remédier à ce déséquilibre et à promouvoir l'autosuffisance.

