Par La Rédaction

Être ou ne pas être dans la course aux rats est une question qui tourmente l'humanité depuis très longtemps.

À Morogoro, en Tanzanie, être dans la course aux rats signifie généralement se lancer dans l'activité gratifiante de l'élevage de rats albinos.

Leah Pangapanga s'est aventurée sur ce terrain inhabituel il y a plus de cinq ans, encouragée par la demande de rats albinos dans les instituts de recherche et les laboratoires.

Un nid de 10 souris albinos fournies par un ami s'est rapidement transformé en une portée massive, et Leah n'a pas regardé en arrière depuis.

"Ces rats albinos se reproduisent beaucoup. Le cycle de gestation est d'environ 28 jours et ils donnent naissance à une portée de 12 à la fois. Le plus intéressant, c'est que les mères souris tombent enceintes rapidement", explique-t-elle à TRT Afrika.

Un marché en pleine expansion

Bien que le marché des souris albinos connaisse des hauts et des bas, les bénéfices sont largement compensés.

Un éleveur reçoit en moyenne 5 000 shillings tanzaniens, soit environ 2 dollars américains, pour un rat albinos. Comme les achats se font principalement en gros, le volume d'affaires permet de gagner beaucoup d'argent.

"Un seul client peut acheter 200 à 300 souris à la fois", explique Leah.

Les collèges et les lycées préfèrent les souris albinos pour leurs expériences biologiques, car ce sont des mammifères dont la physiologie est remarquablement similaire à celle de l'homme.

L'élevage de rats albinos est également très simple. Leur nourriture principale est le son dans un mélange spécial contenant suffisamment de nutriments pour une croissance rapide.

De nombreux éleveurs choisissent un mélange contenant du son, des fruits de mer, des crevettes, des suppléments vitaminiques et du lait en poudre pour stimuler la production.

Briser le tabou

L'un des défis auxquels sont confrontés les éleveurs de rats en Tanzanie consiste à lutter contre les idées préconçues de la société selon lesquelles les rats sont des animaux nuisibles et des vecteurs de maladies, principalement parce qu'ils sont associés à la peste.

La science montre que les rats albinos sont très différents des souris qui infestent les maisons et les champs et causent des dégâts considérables.

Lorsqu'elle a commencé à élever des rats albinos, de nombreux membres de sa communauté ont pensé que Leah risquait sa santé pour quelque chose qui n'avait potentiellement que peu de valeur.

"Ils pensaient que j'étais confuse. J'élevais déjà beaucoup de poulets et les gens ne comprenaient pas pourquoi je me lançais dans une activité qu'ils trouvaient étrange. La vérité, c'est que l'élevage de volailles est beaucoup plus difficile", raconte Leah.

"J'ai abandonné l'élevage de volailles plus tard en raison des coûts d'exploitation élevés et des maladies, contrairement aux souris albinos qui doivent être nourries une fois par jour et ne nécessitent pas autant d'attention que les poulets.

La décision a été payante pour elle, comme pour d'autres éleveurs de souris. Outre les laboratoires scientifiques, un nouveau marché émerge en Tanzanie pour les souris albinos. Les zoos du pays utilisent parfois ces souris commerciales comme nourriture pour les serpents, ce qui accroît la taille du marché.

La demande est telle que Leah ne parvient pas toujours à satisfaire les exigences de tous ses clients.

Elle a essayé de convaincre d'autres membres de sa communauté, en particulier des femmes, d'élever des souris albinos et d'en tirer profit.

"J'aime beaucoup les mères. Alors, quand je vois une opportunité, j'aime les impliquer pour que nous en profitions tous", explique Leah à TRT Afrika.

"Les quelques éleveurs existants ne peuvent pas répondre à l'énorme demande qui se crée. De nouvelles écoles voient le jour et les expériences scientifiques se multiplient. Je pense que le marché va continuer à se développer.

SUGECO, une institution créée par des diplômés de l'université d'agriculture de Sokoine, s'efforce de dissiper les idées fausses sur l'élevage des rats albinos.

"L'élevage de rats blancs ne présente aucun danger pour la santé des éleveurs ou pour l'environnement, car tout se fait dans une zone contrôlée", affirme l'institution.

"L'éleveur n'a qu'à veiller à la propreté à tout moment et à administrer aux souris des médicaments tels que des vermifuges et des antipuces aux intervalles prescrits".

