Alors que le nombre de morts augmente avec les bombardements israéliens sur Gaza et que le monde assiste en permanence à la déshumanisation des Palestiniens, les Africains devraient prendre un peu de recul et réfléchir à ce que la cause palestinienne signifie pour eux.

De nombreuses nations africaines ont fait preuve de sympathie et de solidarité à l'égard du peuple palestinien.

En fait, les pays africains ont été à l'origine de la résolution 3379 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a déclaré que le sionisme était une forme de racisme et de discrimination raciale.

Cependant, pour certains Africains, la cause palestinienne ne revêt pas une grande importance. Ils estiment que le conflit israélo-palestinien n'affecte pas directement l'Afrique et les Africains.

Cela est peut-être dû à des facteurs géopolitiques et au fait qu'ils considèrent la cause palestinienne comme une "cause arabe".

Il est important de comprendre que la cause palestinienne n'est pas seulement une cause arabe - c'est une cause humaine.

Le fait d'être arabe ne peut qu'accroître la familiarité et la sympathie pour cette cause, mais c'est la cause de tous les peuples opprimés.

Le colonialisme d'Israël

En outre, s'il y a un groupe de personnes qui devrait avoir et peut facilement acquérir de la sympathie pour la cause palestinienne, ce sont les Africains.

En effet, les Africains connaissent trop bien le colonialisme et ses méfaits, et le colonialisme est exactement ce que les Palestiniens combattent actuellement.

L'idée que le colonialisme est un phénomène antérieur à la Seconde Guerre mondiale ou aux années 1960 est très déformée.

Beaucoup pensent au colonialisme dans le contexte de la lutte pour l'Afrique, sans se préoccuper du colonialisme israélien, qui est un phénomène permanent en Palestine.

Il est grand temps de changer cette façon de penser, et les Africains peuvent être le fer de lance de ce changement puisque la plupart des pires épisodes du colonialisme se sont produits en Afrique.

La nouvelle façon de penser et de percevoir ne devrait pas faire de différence entre la France coloniale et Israël, puisqu'il s'agit de deux entités coloniales.

En fait, et probablement à la surprise de nombreux Africains, le colonialisme israélien est beaucoup plus agressif que ne l'était son homologue français, car Israël n'est pas seulement une entité coloniale, mais aussi une entité d'exclusion.

Comme l'indique la résolution 3379 des Nations unies, l'identité d'exclusion d'Israël en fait un État d'apartheid, ce que les Africains connaissent très bien. Le régime actuel d'Israël rappelle beaucoup l'Afrique du Sud de l'apartheid, où la ségrégation raciale était la loi du pays.

L'égalité des droits La déclaration de la diplomate sud-africaine Nalendi Pandor en juillet 2022, plus d'un an avant l'opération "Al Aqsa Flood", le confirme : "le récit de la lutte du peuple palestinien évoque l'histoire de l'Afrique du Sud en matière de ségrégation et d'oppression raciales".

Le régime sud-africain dans son ensemble l'a très bien compris, et c'est pourquoi l'Afrique du Sud a toujours exprimé sa solidarité avec la Palestine.

Le pays a condamné les bombardements israéliens sur Gaza et a même saisi la Cour pénale internationale de La Haye pour demander une enquête sur les récentes actions d'Israël, que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifiées de "génocidaires" et de "crimes de guerre".

Les récentes actions de l'Afrique du Sud indiquent qu'il y a en fait une forte évolution vers la nouvelle perception collective susmentionnée.

Israël est de plus en plus classé aux côtés d'entités coloniales telles que la France et la Grande-Bretagne coloniales, et aux côtés de régimes d'apartheid tels que le défunt régime d'apartheid à minorité blanche d'Afrique du Sud.

Après tout, une telle prise de position de la part de l'une des plus grandes économies du continent, qui fut autrefois un État raciste, en dit long.

S'opposer à l'oppression Tout comme l'apartheid a pris fin en Afrique du Sud avec la création d'un État qui accorde des droits égaux aux Sud-Africains blancs et noirs, l'apartheid israélien peut et doit également être aboli.

Les Africains doivent sans cesse réclamer un État binational et égalitaire qui accorde les mêmes droits aux Palestiniens et aux Israéliens. En d'autres termes, les Africains devraient tirer les leçons des expériences passées de leur continent.

Les leçons tirées des horreurs du colonialisme et de l'oppression des Africains seraient vaines si les Africains d'aujourd'hui ne s'élevaient pas contre toutes les formes d'oppression dans le monde.

L'auteur, Yahya Habil, est un journaliste libyen indépendant spécialisé dans les affaires africaines. Il travaille actuellement avec un groupe de réflexion au Moyen-Orient.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.