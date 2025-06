Henry Kissinger, l'homme qui a été le plus grand diplomate américain sous les administrations Nixon et Ford et qui a joué un rôle prépondérant dans la politique américaine pendant la majeure partie de sa vie, est décédé mercredi à l'âge de 100 ans.

Kissinger, un réfugié juif de l'Allemagne nazie qui était largement considéré comme le secrétaire d'État américain le plus influent, est réputé pour avoir négocié l'ouverture des États-Unis avec la Chine, couronnée par la visite historique du président Richard Nixon à Pékin en 1972, ainsi que pour avoir lancé la politique de détente avec l'Union soviétique, qui a apaisé les relations entre les rivaux de la guerre froide dotés d'armes nucléaires.

En plus d'avoir été secrétaire d'État de 1973 à 1977 sous Nixon et le président Gerald Ford, il a également été conseiller à la sécurité nationale de 1969 à 1975.

Mais l'héritage de Kissinger est loin d'être immaculé. Son rôle dans le bombardement du Cambodge par les États-Unis et dans l'invasion de 1970 aux côtés des Sud-Vietnamiens, en particulier, lui a valu une condamnation générale dans son pays et dans le monde entier.

La campagne de bombardement et l'invasion visaient à briser les lignes de ravitaillement du Nord-Vietnam, ce qui a entraîné une campagne de bombardement massive au cours de laquelle plus de 2,7 millions de tonnes de bombes auraient été larguées sur le pays d'Asie du Sud-Est, selon le musée de l'Holocauste des États-Unis.

Outre le fait qu'elles ont causé la mort de nombreux civils et combattants, beaucoup des bombes larguées sur le Cambodge étaient des armes à sous-munitions qui ont continué à tuer et à mutiler des civils pendant des décennies après la fin de la guerre.

Le célèbre chef cuisinier et grand voyageur Anthony Bourdain a évoqué l'héritage de Kissinger au Cambodge dans son livre A Cook's Tour : Global Adventures in Extreme Cuisines, dans lequel il affirme qu'une fois que l'on a visité le Cambodge, "on ne cesse de vouloir frapper Henry Kissinger à mort à mains nues".

"Vous ne pourrez plus jamais ouvrir un journal et lire que cette ordure perfide, prévaricatrice et meurtrière s'assoit pour une conversation agréable avec Charlie Rose ou assiste à une soirée à cravate noire pour un nouveau magazine en papier glacé sans vous étouffer", écrit-il.

"Témoignez de ce qu'Henry a fait au Cambodge - les fruits de son génie d'homme d'État - et vous ne comprendrez jamais pourquoi il n'est pas assis sur le banc des accusés à La Haye à côté de Milosevic", a-t-il ajouté, en référence à Slobodan Milosevic, le président de l'ex-Yougoslavie décédé d'une crise cardiaque alors qu'il était poursuivi pour crimes de guerre.

Réfléchissant à ce qu'il a écrit 17 ans plus tard, M. Bourdain a déclaré sur Twitter, désormais connu sous le nom de X : "Il m'arrive souvent de regretter des choses que j'ai dites. Ceci, qui date de 2001, n'est pas l'une de ces fois".

La mort de Kissinger a été confirmée par son site web personnel.

Ses détracteurs ont également critiqué le fait que Kissinger ait soutenu des gouvernements répressifs en Amérique latine dans le but d'étouffer les forces de gauche pendant la guerre froide. Il a notamment soutenu le dictateur chilien Augusto Pinochet après la victoire d'un candidat socialiste dans les urnes, ainsi que les putschistes argentins dans les années 1970.

Les escadrons de la mort et les disparitions visant à éliminer les dissidents ont caractérisé la période qui a suivi le coup d'État, connue en espagnol sous le nom de Guerra Sucia, ou "guerre sale", en Argentine.

