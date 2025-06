"Aujourd'hui, nous sommes solidaires avec les innocents de Gaza, qui posent leur tête sur la terre comme oreiller et le ciel au-dessus d'eux comme unique couverture. Nous soutenons la lutte de la Palestine pour la liberté", a déclaré Mme Erdogan sur X.

Appelant à une paix immédiate et permanente pour tous les innocents de Palestine, la Première dame turque a souligné que "personne ne sera jamais totalement en sécurité nulle part dans le monde tant que des innocents continueront d'être brutalement tués pour une cause injuste."

S'adressant à la conscience de la communauté internationale à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, elle a exigé "une paix immédiate, permanente et durable pour les femmes enceintes, les nouveau-nés et tous les civils qui sont massacrés, plutôt qu'un cessez-le-feu temporaire."

Assurant que la Turquie continuera à soutenir les innocents et les opprimés, et fournir l’aide humanitaire à Gaza quelles que soient les circonstances, la Première dame turque a affirmé que "ceux qui s'opposent à l'oppression, ceux qui valorisent la fraternité et la miséricorde plutôt que de nourrir des rancunes et de l'animosité, doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls."

"Je suis convaincue qu'en fin de compte, l'humanité l'emportera. #FreePalestine" a-t-elle conclu.

