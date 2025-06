Le 1ᵉʳ décembre de chaque année, le monde marque la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida (JMS). Mais cette année, au Burkina Faso, cette journée sera célébrée en différé le 2 décembre 2023.

Les membres du secrétariat permanent du conseil national de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles ont déroulé l’agenda de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida (JMS) ce mercredi 29 novembre 2023, sous le thème "renforcer le leadership des communautés pour mettre fin au sida".

Au Burkina, le taux de prévalence du VIH-SIDA est de 97 000 personnes infectées dont 56 000 femmes et 10 000 enfants.

"La Journée Mondiale du Sida offre également l’opportunité aux décideurs politiques, aux partenaires techniques et financiers, à la société civile, aux scientifiques, aux communautés de base et aux personnes avec le VIH de faire un bilan annuel de leurs engagements dans la lutte et de projeter des actions futures", a déclaré Seydou Ouattara, secrétaire permanent du conseil national de lutte contre le sida et les IST.

M. Ouattara affirme que les défis en matière de lutte contre cette pandémie restent multiples et multiformes. Il croit que l’engagement des communautés burkinabè dans la lutte contre le sida et les IST est "indéniable".

Selon le secrétaire permanent du conseil national de lutte contre le sida et les IST, la prévalence du VIH au Burkina est à 0,6% dans la population générale de 15-49 ans en exprimant que les nouvelles "infections estimées à 1900 et les décès liés au VIH à 2600.

Dans un rapport de l’OMS publié en fin 2022, une estimation de plus 39,0 millions [33,1 à 45,7 millions] le nombre de personnes vivant avec le VIH, dont plus des deux tiers (25,6 millions) sont en Afrique.

