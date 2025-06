Kenya Airways a annoncé la levée de la suspension de trois ans de ses vols vers Mogadiscio, en Somalie.

Le compagnie aérienne nationale a révélé son intention de reprendre les vols directs entre Nairobi et Mogadiscio, le premier vol étant prévu pour le 14 février 2024.

Cette décision "s'inscrit dans le cadre de l'augmentation des activités et du nombre de voyages aériens entre le Kenya et la Somalie", a déclaré Julius Thairu, Chief Commercial and Customer Officer de Kenya Airways, mercredi en fin de journée.

Cette nouvelle intervient une semaine après l'admission historique de la Somalie au sein de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), le 24 novembre, lors du sommet des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est qui s'est tenu à Arusha, en Tanzanie.

Rationalisation des déplacements

L'admission dans le bloc régional en tant que huitième membre intervient après une longue attente de 11 ans depuis la demande d'adhésion de la Somalie.

La reprise des transports aériens permet non seulement d'améliorer les relations entre les peuples, mais aussi d'ouvrir des perspectives pour le commerce et le tourisme entre les deux pays.

Selon la compagnie aérienne, les vols directs devraient rationaliser la logistique des voyages, en offrant un moyen de transport pratique et efficace pour les passagers comme pour le fret.

Ces dernières années, les tensions entre le Kenya et la Somalie ont été vives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment un différend sur les frontières maritimes, des allégations d'ingérence dans les affaires intérieures de la Somalie et la situation sécuritaire dans ce pays.

