Une délégation de haut niveau de la Commission de la CEDEAO (Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest) et du gouvernement de la République fédérale du Nigeria s’est rendue à Freetown, en Sierra Leone, à la suite d’un "complot ourdi par certains individus qui tentaient d’acquérir des armes et de perturber la paix et l’ordre constitutionnel dans le pays", a annoncé la CEDEAO sur son site.

La délégation qui a rencontré le Président Julius Maada Bio, comprenait le Président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, le Conseiller à la Sécurité nationale du Nigeria, Malam Nuhu Ribadu, le Chef d’état-major des armées du Nigeria, le Général Christopher Musa, et le Chef du Renseignement militaire du Nigeria, le Général de Division Emmanuel Udiandeye, précise la CEDEAO.

Ils étaient porteurs d’un message de solidarité du Président en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO et Président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu.

Les émissaires ont réitéré l’engagement de la CEDEAO à préserver la démocratie et la bonne gouvernance dans la sous-région, et ont assuré le Président Bio de leur volonté de soutenir le gouvernement et le peuple de Sierra Leone dans leurs efforts visant à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance, à consolider la paix et la sécurité et à promouvoir le développement socio-économique, indique la même source.