L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a mené à bon port un projet, mis sur pied par la Banque africaine de développement (BAD) et le Gouvernement du Soudan du Sud, en creusant le sol pour y installer un réservoir d’eau de 30 000 mètres cubes (m3) ainsi qu'une pompe fonctionnant à l'énergie solaire au profit des communautés pastorales au Soudan du Sud.

Dans un communiqué rendu public par la FAO, sur son site, on apprend que "Le projet fait partie d’une initiative visant à renforcer la résilience et les capacités d’adaptation des populations face au changement climatique".

L’insécurité alimentaire au Soudan du Sud a atteint un niveau préoccupant, selon Meshack Malo, représentant de la FAO dans le pays. "Dans ce pays, plus de 70 % de la population se demande à un moment ou à un autre comment se nourrir", explique-t-il.

La situation est rendue encore plus difficile pour les communautés pastorales locales à cause d'une situation sociale et politique conflictuelle, au regard des combats qui se poursuivent toujours dans une large partie du pays, et aussi des difficultés imposées par le changement climatique.

"Le pays doit relever un double défi et parfois même un triple défi en cas d’inondations ou de sècheresse", a fait savoir Meshack Malo.

L'autre objectif de l'initiative de la FAO et de ses partenaires, est d'aider les communautés d'éleveurs à vacciner leurs bêtes en assurant des formations, notamment à 30 personnes dans tout le comté de Kapoeta du Sud, pour "apprendre à vacciner les animaux, détecter les maladies et séparer les animaux malades des animaux sains pour les soigner", selon le même communiqué.