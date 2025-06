La septuagénaire est devenue la femme la plus âgée d'Afrique à accoucher. Un hôpital de Kampala, la capitale ougandaise, a annoncé la naissance de jumeaux, tous deux en bonne santé.

Safina Namukwaya a donné naissance à un garçon et une fille mercredi par césarienne après avoir conçu par fécondation in vitro (FIV), a annoncé le Women's Hospital International and Fertility Centre de Kampala sur Facebook.

La FIV est un traitement de l'infertilité, une condition dans laquelle une femme ne parvient pas à concevoir.

Ses jumeaux pesaient 2 kg chacun lorsqu'elle a accouché à 34 semaines.

"À l'occasion de notre 20e anniversaire, nous avons réalisé un exploit extraordinaire : mettre au monde des jumeaux pour la mère la plus âgée d'Afrique, âgée de 70 ans", a déclaré l'hôpital.

"Cette histoire n'est pas seulement celle d'une réussite médicale ; elle illustre la force et la résistance de l'esprit humain", ajoute l’hôpital.

Selon l'hôpital, Mme Namukwaya est désormais la femme la plus âgée à accoucher en Afrique.

Elle a déclaré à la chaîne de télévision privée ougandaise NTV qu'il s'agissait de son deuxième accouchement en trois ans, après la naissance d'une fille en 2020.

Mme Namukwaya, qui a qualifié la naissance de miracle, a évoqué les difficultés rencontrées pendant la grossesse, notamment le fait d'avoir été abandonnée par le père des enfants, selon le reportage.

Elle a affirmé que les hommes ont peur d'engendrer des jumeaux et que son mari ne s'est jamais présenté à l'hôpital où elle a été admise.

Mme Namukwaya aurait perdu son mari en 1992 avant d'entamer une nouvelle relation quatre ans plus tard.

