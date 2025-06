Par Charles Mgbolu

Une voix à la fois puissante et sulfureuse donne à l'afrobeats francophone un regain d'attention sur la scène mondiale, captivant les fans du genre.

La chanteuse camerounaise Libianca a surgi du néant en mai 2023 pour prendre d'assaut le Billboard Hot 100 Chart avec son single People, qui a débuté à la 39e place et a suscité un vif intérêt de la part des amateurs de musique africaine.

Jusqu'à présent, l'afrobeats dans la catégorie féminine a été largement dominé par les artistes nigérians, avec des artistes comme Tiwa Savage, Ayra Starr et Tems qui se sont imposées comme les chefs de file.

En septembre, elle a été nominée aux côtés des poids lourds de l'industrie que sont Burna Boy, Davido, Wizkid, Fireboy DML, Rema et Ayra Starr dans une nouvelle catégorie très prisée des MTV music video awards.

Même si le prix a finalement été décerné à Rema du Nigeria, les fans sur les médias sociaux l'ont félicitée pour avoir fermement implanté le Cameroun dans le visage des fans de musique de la Génération Z (nouvelle génération) du continent.

Elle a ensuite remporté le prix du meilleur artiste d'Afrique centrale de l'année aux HipTV Awards.

Le géant du streaming musical Vevo l'a également inscrite sur la liste des "2024 Global Artists to Watch".

Labianca est particulièrement appréciée pour son ton et les messages édifiants de ses chansons, d'autant plus que l'afrobeats est plutôt connu pour ses rythmes divertissants.

Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est ce dont nous avions besoin", a écrit un fan, Mollymusic, sur Instagram.

La chanson People de Libianca a fait l'objet de plus de 288,7 millions de streams officiels à la demande dans le monde entier et de plus de 200 millions de vues sur Youtube.

Libianca est née en 2001 à Minneapolis, aux États-Unis, mais sa famille a déménagé au Cameroun lorsqu'elle avait quatre ans.

Elle est retournée à Minneapolis à l'âge de 13 ans, où elle a progressivement commencé à s'établir en tant qu'artiste.

Son parcours entre l'Amérique et l'Afrique est à l'origine de la riche tapisserie de sa musique, qui mêle les influences musicales américaines et camerounaises.

Libianca dit qu'elle ne fait que commencer à se décharger, et que les fans devraient se méfier.

''J'ai hâte de vous montrer à tous ce pour quoi j'ai travaillé ; ça fait longtemps qu'on l'attend...'' a-t-elle écrit sur X.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp