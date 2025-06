La Banque africaine de développement (BAD) a accordé au Cameroun un soutien financier de 73,44 millions d'euros pour la construction d'un pont sur le fleuve Ntem à la frontière avec la Guinée équatoriale.

La construction du pont fait partie du projet régional de facilitation du commerce et du transport pour un corridor économique entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon.

La BAD indique que le soutien financier consiste en deux prêts distincts de 48,96 millions d'euros de la Banque africaine de développement et de 24,48 millions d'euros du Fonds africain de développement.

Le nouveau pont, qui reliera Campo, au Cameroun, à Rio Campo, en Guinée équatoriale, améliorera la chaîne logistique le long du corridor entre Yaoundé, Bata et Libreville, selon la BAD.

Intégration régionale

"L'appui apporté par notre institution vise, entre autres, à étendre et à entretenir les réseaux routiers existants dans les pays de la sous-région et à accélérer l'intégration régionale", a déclaré Serge N'Guessan, directeur général de la BAD pour l'Afrique centrale et chef de son bureau national au Cameroun.

Le projet est l'une de ses opérations prioritaires et est en ligne avec la ''Stratégie africaine à long terme pour 2023-28'', indique la banque.

Il est également aligné sur le ''Document de stratégie d'intégration régionale pour l'Afrique centrale (RISP-CA) 2019-25'', dont la revue à mi-parcours est actuellement en cours.

Le projet de construction devrait démarrer en décembre 2023 et s'achever en novembre 2028.

