Les jeunes entreprises technologiques africaines sont en plein essor et leur impact s'accroît de jour en jour.

Les startups africaines remettent en question les stéréotypes qui prévalent sur le continent et modifient les perceptions. Elles se sont imposées comme des acteurs économiques de premier plan, stimulant les économies de plusieurs pays africains et prouvant ainsi leur potentiel à faire du continent une puissance économique.

Ce n'est pas une surprise, car la population africaine, dont 60 % a moins de 25 ans, a l'esprit d'entreprise, ce qui, à notre époque, se traduit par une population férue de technologie.

L'impact positif des startups africaines sur l'économie du continent est évident dans la croissance que l'industrie touristique africaine a connue ces dernières années.

L'augmentation du nombre de visiteurs d'affaires sur le continent, due à la présence de startups, a eu un effet d'entraînement et a encouragé l'augmentation du nombre de touristes de loisirs.

L'augmentation du tourisme alimentée par les startups a également conduit à la création d'un nombre encore plus important de startups, en particulier dans le domaine du voyage.

Hotels.ng, qui se trouve être le plus grand site de réservation d'hôtels en ligne du Nigéria, est un exemple de ces startups de voyage. En 2018, le PDG d'Hotels.ng, Mark Essien, a noté que l'industrie du voyage bénéficiait du nombre croissant de startups technologiques. Un autre exemple de startup initialement inspirée par l'augmentation du tourisme est la plateforme de voyage multicanal mauricienne Ojimah.

Cette startup a pour mission de rationaliser les voyages en Afrique en mettant les voyageurs en contact avec les principaux acteurs du secteur. Lancée au plus fort de la pandémie de coronavirus en 2020, la startup connaît une croissance rapide.

Selon Golden Chika-Okafor, cofondateur d'Ojimah, la startup est "un écosystème de solutions créé pour atténuer les problèmes de voyage dans la nouvelle normalité mondiale et pour créer une situation gagnant-gagnant pour les acteurs de l'industrie, les voyageurs et les destinations africaines".

Ojimah s'est associée à l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT) pour faire de la narration positive et de la numérisation les principaux moteurs de la reprise du tourisme africain après la pandémie.

La plateforme numérique met les utilisateurs en contact avec plus de 350 compagnies aériennes, près de 1,2 million d'hôtels et plus de 200 000 activités. Avec l'augmentation continue du nombre de start-ups, l'industrie du tourisme en Afrique ne peut que prospérer.

Cela crée un cycle bénéfique : les start-ups stimulent le tourisme, et le tourisme stimule les start-ups. Il y a moins de deux semaines, le ministère sud-africain du tourisme a signé un accord de partenariat avec Google pour promouvoir le pays en tant que destination touristique de premier plan.

Les start-ups joueront une fois de plus un rôle clé en contribuant au secteur du tourisme sud-africain, car Google prévoit de soutenir les start-ups du tourisme en offrant une formation sur la publicité, en aidant à numériser davantage de sites touristiques et en permettant aux petites entreprises du secteur d'être compétitives à l'échelle mondiale dans le cadre du partenariat.

Le ministère sud-africain du tourisme prévoit que le nombre d'arrivées dépassera les 10 millions enregistrés en 2019 d'ici la fin du mois de mars de l'année prochaine, ce qui constitue une perspective positive pour la reprise de l'industrie du tourisme après la pandémie de COVID-19.

D'autre part, et du côté nord du continent, GITEX Africa 2024 est déjà un indicateur clair de la façon dont l'industrie du tourisme sur le continent continuera à prospérer, et comment cela sera dû au phénomène croissant des start-ups.

L'événement, qui se tiendra à Marrakech en mai 2024, contribuera certainement à accroître le tourisme, car de nombreuses entreprises férues de technologie se rendront au Maroc pour assister à l'événement.

L'accord entre l'Afrique du Sud et Google et le GITEX Africa du Maroc ne sont après tout que deux indicateurs parmi d'autres de la manière dont l'industrie du tourisme sur le plus jeune continent du monde est vouée à prospérer grâce à la simple présence et aux efforts des start-ups.

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'augmentation et le développement des start-ups entraînent un afflux significatif de visiteurs, stimulant ainsi l'industrie du tourisme, qui à son tour entraîne la création d'encore plus de start-ups, formant ainsi un cycle bénéfique qui servira grandement l'économie de l'Afrique.

L'auteur, Yahya Habil, est un journaliste libyen indépendant spécialisé dans les affaires africaines. Il travaille actuellement avec un groupe de réflexion au Moyen-Orient.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.