Par MazhunIdris

En avril 1976, l'ancien gouvernement militaire du Nigeria a annulé une visite prévue par le secrétaire d'État américain de l'époque, Henry A. Kissinger, dans le cadre de sa fameuse "navette africaine" de mai de la même année.

À peine deux mois plus tôt, le 13 février, le chef d'État militaire du Nigeria, le général Murtala Ramat Muhammed, avait été assassiné dans ce que la presse et les analystes nigérians soupçonnaient d'être une tentative de coup d'État soutenue par la CIA.

Le 17 février, des étudiants nigérians ont organisé des manifestations devant l'ambassade américaine et le haut-commissariat britannique à Lagos, signe d'une détérioration des relations entre le pays et les États-Unis, qui s'est soldée par l'annulation de la visite prévue de Kissinger.

Comment Kissinger, décédé à l'âge de 100 ans le 29 novembre dernier dans le Connecticut, a-t-il pu se mettre à dos l'Afrique ?

"En tant que secrétaire d'État dans les administrations de Richard Nixon et de Gerald Ford, Kissinger a joué un rôle important dans l'élaboration de la politique africaine des États-Unis", explique le Dr Tasiu Magaji, du département de sciences politiques de l'université Bayero de Kano, au Nigeria.

Le monde, y compris l'Occident, semble s'accorder sur le fait que Kissinger a laissé derrière lui un héritage controversé et souvent effrayant qui dépasse tout ce qu'il a accompli en tant que secrétaire d'État aux affaires étrangères entre 1973 et 1976, pour les présidents Nixon et Ford.

Dans le contexte de l'Afrique, l'ancien secrétaire d'État a symbolisé à bien des égards les préjugés de l'Amérique à l'égard de l'Afrique, depuis l'époque de l'apartheid jusqu'aux guerres d'indépendance dans les pays d'Afrique australe.

Perspectives suprématistes

"Les politiques de Kissinger ont contribué à la violation des droits de l'homme et à l'instabilité politique en Afrique. Son soutien à des régimes autoritaires tels que l'Ouganda d'Idi Amin et l'Empire centrafricain de Jean-Bédel Bokassa a conduit à des violations généralisées des droits de l'homme, notamment à des massacres et à des actes de torture", explique à TRT Afrika M. Magaji, qui enseigne les études internationales.

Les relations entre l'Afrique et les États-Unis ont été tendues lorsque les deux parties ont soutenu des factions opposées dans la guerre civile angolaise. Kissinger a tristement mis en garde Cuba, pays panafricaniste, contre l'envoi de ses militaires pour aider les combattants noirs de la liberté en Afrique.

Il a été cité en 1976 par une dépêche de l'Associated Press qui déclarait : "Ce qui inquiète le plus les Blancs, c'est la perspective que les armes soviétiques et les troupes cubaines en Angola puissent être utilisées en Rhodésie pour soutenir les mouvements militants noirs dans un conflit qui pourrait déborder les frontières et engloutir toute la région".

Après le massacre de Soweto en 1976, Kissinger s'est rendu en Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid, devenant ainsi le premier secrétaire d'État américain à le faire en trente ans. Il a invariablement donné un semblant d'approbation au régime de la minorité blanche.

On a donc laissé entendre que la mission astucieuse de Kissinger consistait à prévenir une "guerre raciale" potentielle en Afrique australe, en particulier en Rhodésie, dans le seul but de protéger les minorités blanches de la menace d'un "bain de sang" racial.

Un héritage douteux

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Kissinger était un personnage controversé. Comme l'a souligné au moins un article du New York Times le 7 avril 1976, Kissinger a été "dépeint comme un défenseur d'une politique américaine favorisant les régimes minoritaires blancs en Afrique australe au détriment des mouvements nationalistes noirs".

"Son héritage en Afrique est mitigé, avec des impacts à la fois positifs et négatifs sur le continent", déclare M. Magaji. "Si ses politiques ont contribué à renforcer les intérêts économiques et stratégiques des États-Unis, elles ont également favorisé les violations des droits de l'homme et l'instabilité politique.

Les machinations de Kissinger sont la preuve que les intérêts américains en Afrique ne sont qu'unilatéraux, marginaux et temporaires. Son rôle dans la négociation d'accords de paix qui, d'une certaine manière, ont contribué à la stabilité de certains pays africains a été salvateur, si tant est qu'il l'ait été.

Selon le Dr Magaji, "Kissinger a préconisé de contenir l'influence soviétique en Afrique, ce qui a entraîné une augmentation de l'assistance militaire aux régimes pro-occidentaux tels que l'Afrique du Sud et le Zaïre (aujourd'hui la République démocratique du Congo)".

Les analystes pensent que ce qui a sauvé l'Afrique du potentiel négatif plus important des politiques de Kissinger, c'est qu'il est apparu à une époque de panafricanisme, lorsque les pays africains étaient dirigés par des leaders radicaux qui pouvaient lui tenir tête.

Les dirigeants post-coloniaux tels que Julius Nyerere (Tanzanie), Kenneth Kaunda (Zambie) et Murtala Muhammed (Nigeria) étaient des francs-tireurs du mouvement des non-alignés, qui donnaient la priorité à la solidarité en faveur de l'autodétermination et de l'autosuffisance plutôt qu'à la libéralisation économique et à l'influence étrangère.

Tout au long de ses diverses navettes diplomatiques en Afrique, Kissinger a habilement défendu l'influence dominante des États-Unis sur le continent riche en minerais, notamment face aux puissances concurrentes de l'Union soviétique.

Il n'est pas étonnant que Kissinger soit l'auteur de la logique politique souvent citée selon laquelle "l'Amérique n'a pas d'amis ou d'ennemis permanents, seulement des intérêts".

Il aurait également déclaré que "les empires [lire les États-Unis] n'ont aucun intérêt à opérer au sein d'un système international ; ils aspirent à être le système international" - une remarque qui résume sa personnalité d'architecte de la guerre froide.

Impact marginal

Kissinger a eu le mérite d'amadouer les gouvernements de l'ancienne Rhodésie (aujourd'hui Zimbabwe) et de l'Afrique du Sud voisine, dirigés par la minorité blanche, pour qu'ils adoptent un régime à majorité noire dans la première, tout en tolérant l'apartheid dans la seconde.

Dans le même temps, il a été critiqué pour avoir utilisé l'Afrique comme monnaie d'échange pour le soutien de l'Afrique noire aux États-Unis dans la guerre froide qui se préparait, et pour avoir conçu un moyen d'offrir à la minorité blanche de la région méridionale un atterrissage en douceur.

Pendant la majeure partie de son mandat de diplomate américain le plus haut placé et le plus influent, Kissinger a ignoré l'Afrique avec dédain jusqu'à ce que les tensions raciales en Rhodésie, en Angola, au Mozambique et en Afrique du Sud obligent les États-Unis à s'intéresser soudainement à ce continent.

Dans la logique de la guerre froide, Kissinger a poursuivi les interventions diplomatiques américaines dans des crises successives dans d'autres pays comme l'Éthiopie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Zaïre et la Zambie, à la recherche d'une solution rapide qui permettrait d'éviter une éventuelle alliance africaine avec l'ancienne URSS et le Cuba de Fidel Castro.

Il est resté longtemps sous les feux de la rampe pour de multiples politiques et échecs américains qui ont eu des conséquences dangereuses en Afrique. Et ce, malgré son insistance et ses assurances répétées que la mission des États-Unis en Afrique était de promouvoir la démocratie et le développement.

Dans la mort comme dans la vie, Kissinger reste un personnage qui divise et il est peu probable qu'un panafricaniste applaudisse son héritage.