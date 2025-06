La Turquie a condamné vendredi, les "actes délibérés de violence" commis par Israël et le meurtre d'un caméraman collaborant depuis Gaza avec l’agence de presse international turc Anadolu.

"La communauté internationale et la communauté médiatique doivent prendre sans délai des mesures concrètes pour mettre fin à ces massacres le plus rapidement possible. Nous condamnons une fois de plus les massacres et les actes de violence délibérés d'Israël à l'encontre des journalistes qui se soldent par la mort", a déclaré Altun sur X.

Ces déclarations interviennent après que Montaser Al-Sawaf, caméraman collaborant avec Anadolu, ait été tué vendredi lors de frappes aériennes israéliennes.

"Des milliers de personnes innocentes ont perdu la vie dans les massacres perpétrés par Israël qui durent depuis deux mois. La mort de 72 journalistes qui ne faisaient que leur travail, met en évidence le fait qu'Israël attaque délibérément la liberté d'information", s’est-il indigné.

Le directeur turc de la communication a également présenté ses condoléances à la famille d'Al-Sawaf, à ses collègues et à Anadolu.

Un caméraman d'Anadolu tué

Montaser Al-Sawaf, un caméraman indépendant d'Anadolu en reportage à Gaza vendredi, a été tué lors de frappes aériennes israéliennes, qui ont repris après une pause d'une semaine.

"Sawaf, son frère Mervan et d'autres membres de sa famille sont tombés en martyrs lors de frappes aériennes israéliennes dans le quartier d'Ed-Durc, dans le sud de la bande de Gaza", a déclaré Hassan Ismameh, le cousin du journaliste, à Anadolu.

Grièvement blessé dans le bombardement, Al-Sawaf a dû attendre une ambulance pendant environ une demi-heure, a-t-il ajouté. M. Al-Sawaf a finalement été transporté à l'hôpital baptiste Al-Ahli par un véhicule privé après qu'aucune équipe médicale ne soit arrivée, a déclaré M. Ismameh.

M. Al-Sawaf, ainsi que son frère et d'autres membres de sa famille tués lors de l'attaque israélienne, ont été enterrés dans le cimetière al-Batsh de la ville.

Les bombes tombent sur les valeurs occidentales

Serdar Karagoz, président-directeur général d'Anadolu, a présenté ses condoléances dans un communiqué, déplorant également le fait qu'à ce jour, 71 journalistes ont été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza.

"Chez Anadolu, nous nous battons pour assurer la sécurité de nos collègues qui exercent leurs fonctions dans des conditions extrêmement difficiles à Gaza avec un grand dévouement", a déclaré M. Karagoz.

"Au nom de tous nos collègues qui ont perdu la vie dans les attaques du gouvernement israélien à Gaza, y compris le pigiste de notre agence Montaser Al-Sawaf, nous continuerons à nous battre pour que les responsables de ces attaques soient tenus pour responsables en vertu du droit international", a-t-il ajouté.

M. Karagoz a présenté ses condoléances à tous les journalistes qui ont perdu la vie à Gaza et a exprimé sa sympathie à leurs familles.

"Aujourd'hui, les bombes lancées par le gouvernement israélien sur la Palestine tombent non seulement sur les enfants, les hôpitaux, les écoles, les mosquées et les églises palestiniennes, mais aussi sur les valeurs occidentales, le droit international, les droits de l'homme et tout ce qui représente la bonté", a-t-il déclaré.

"La communauté internationale, qui est censée défendre ces valeurs, est l'une des principales perdantes à Gaza. Défiant les appels internationaux à un cessez-le-feu, l'armée israélienne a annoncé vendredi matin qu'elle avait repris ses attaques à Gaza, alors qu'une pause humanitaire en place depuis une semaine touchait à sa fin.

Cette pause avait commencé tôt le 24 novembre dans le cadre d'un accord entre Israël et le groupe de résistance palestinien Hamas visant à arrêter temporairement les combats pour permettre la libération d'otages et de prisonniers des deux côtés, ainsi que l'acheminement de l'aide.

Plus de 15 000 Palestiniens, principalement des enfants et des femmes, ont été tués dans des attaques israéliennes depuis le 7 octobre. Environ 1 200 Israéliens ont également été tués, selon les estimations officielles.