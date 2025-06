Le président somalien a salué la levée de l'embargo sur les armes contre le gouvernement décidée vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU, Hassan Cheikh Mohamoud assurant que Mogadiscio était désormais "libre d'acheter n'importe quel type d'armes".

Une première résolution adoptée à l'unanimité vendredi décide de lever le régime d'embargo général, supprimant les dernières restrictions imposées au gouvernement somalien.

Le conseil, composé de 15 membres, a approuvé le projet de résolution à l'unanimité lors d'un vote vendredi.

La résolution indique que son "objectif principal est de réduire la menace d’Al-Shabaab".

"Désormais, notre pays est libre d'acheter n'importe quel type d'armes qu'il souhaite dans le monde", a affirmé dans une déclaration à la nation diffusée vendredi soir Hassan Cheikh Mohamoud, ajoutant que "les armes entre les mains du gouvernement ne constitueront pas une menace pour notre peuple et pour le monde".

Une deuxième résolution réimpose immédiatement l'embargo sur les armes à destination des islamistes radicaux shebab, maintenant ainsi l'interdiction de la livraison d'armes, de munitions et d'équipements militaires aux insurgés et à "d'autres acteurs" dont l'objectif est de "saper la paix et la sécurité en Somalie".

En 1992, l'ONU avait mis en place un embargo généralisé sur les armes à destination de la Somalie. Le Conseil l’a depuis largement allégé en ce qui concerne les forces somaliennes.

La force africaine doit désormais passer de 17.626 à 14.626 hommes d'ici la fin de l'année.

La Somalie mène une guerre depuis des années contre le mouvement Al-Shabaab, créé au début de 2004 et affilié idéologiquement à Al-Qaïda. Le groupe a revendiqué la responsabilité de nombreuses opérations terroristes qui ont coûté la vie à des centaines de personnes.

