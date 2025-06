Par Takunda Mandura

TRT Afrika —Harare, Zimbabwe

À environ 18 kilomètres au sud-est de la capitale du Zimbabwe, Harare, se trouve le centre d'apprentissage Two Roses, un lieu d'espoir pour les enfants les moins privilégiés.

Ce centre, situé dans la ville d'Epsworth, est dirigé par Rosemary Kudanga, une enseignante zimbabwéenne de 33 ans spécialisée dans le développement de la petite enfance.

Deux salles de classe en bois situées dans la maison de Rosemary accueillent plus de 60 enfants âgés de 18 mois à 12 ans. Il s'agit d'une forme d'enseignement à domicile", explique-t-elle.

Rosemary explique qu'elle a décidé de s'occuper gratuitement des enfants par compassion.

"Dans ma communauté, il y a une réelle pauvreté et certains enfants sont laissés à eux-mêmes. Ce qui m'a poussée à créer cette école, c'est que j'ai pitié, je me suis dit que je devais faire quelque chose pour aider ces enfants afin qu'ils puissent devenir quelqu'un ou quelque chose dans leur vie. Ils n'avaient aucun espoir", explique-t-elle à TRT Afrika.

Laissés dans la rue

L'école, créée en 2016, compte sur les sympathisants qui font parfois don de livres et d'autres articles de papeterie.

Certains enfants ont été abandonnés dans les rues de leur quartier, tandis que d'autres viennent de familles qui n'avaient pas les moyens de payer leur éducation.

L'enseignante se dit convaincue que ses efforts donneront de l'espoir aux enfants "afin qu'ils sachent que demain est là pour eux".

Rosemary rêve d'une école plus grande qui pourrait s'occuper à la fois des défavorisés et des privilégiés.

Le Zimbabwe a besoin d'au moins 2 800 nouvelles écoles pour décongestionner ses établissements d'enseignement et absorber les enfants non scolarisés, a révélé le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Torerai Moyo, lors d'un séminaire pré-budgétaire pour 2024.

Je veux que les riches et les pauvres se mélangent

Le gouvernement a annoncé son intention de construire 3 000 nouvelles écoles d'ici 2025.

Le programme gouvernemental Basic Education Assistance Module (BEAM) prend en charge les frais de scolarité et d'examen de certains élèves défavorisés du pays, dans l'espoir d'encourager la scolarisation.

Mais les experts affirment qu'il faut faire plus. En mai 2022, l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe (Zimstat) a déclaré que seuls 26 % des parents au Zimbabwe pouvaient se permettre de financer l'éducation de leurs enfants.

"Mon rêve est d'avoir une école qui s'adresse à la fois aux enfants pauvres, moyens et riches, afin qu'ils ne se sentent pas négligés et qu'ils aient le sentiment de pouvoir se mêler aux riches", conclut Rosemary.

