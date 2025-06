Par Abdulwasiu Hassan

Une langue différente est une vision différente de la vie. C'est ce que disait le maître italien du langage cinématographique, Federico Fellini.

C'est ce que promeut Adedeji Odulesi. Polyglotte nigérian et star des médias sociaux, son amour de la parole est à la hauteur de son goût pour les langues, qu'il s'agisse des intonations complexes de l’haoussa, du yoruba, de l'igbo et de l'anglais pidgin ou des nuances de l'espagnol, du français et de l'allemand.

Dans un pays qui compte quelque deux cents millions d'habitants parlant plus de 500 langues, on pourrait s'attendre à ce que la communication soit aussi variée et colorée que le kaléidoscope culturel du Nigeria.

Adedeji apporte tout cela et bien plus encore sur sa page Facebook, qui comptait 86 000 adeptes aux dernières nouvelles.

Originaire de l'État d'Ogun, dans le sud-ouest du pays, Adedeji se définit comme "un polyglotte en vogue qui célèbre d'autres polyglottes", en plus d'être un MC (maître de cérémonie) recherché.

Il utilise les interviews de ses sujets - allant d'un soldat capable de parler sept langues et plusieurs dialectes à une femme de l'ethnie Nupe parlant couramment cinq langues nigérianes - pour promouvoir une meilleure compréhension entre les différents groupes ethniques qui composent le pays.

La langue comme ciment

La plupart des épisodes d'Adedeji sont tournés dans une atmosphère informelle, permettant à l'interviewé de passer d'une langue à l'autre et d'enchaîner les questions dans plusieurs langues pour donner à ses téléspectateurs un aperçu de l'art du polyglotte.

"J'ai découvert peu après que la plupart de mes invités avaient une chose en commun : ils sont ce que l'on pourrait appeler 'aveugles à la tribu'. Ils considèrent tous les gens comme leurs frères et sœurs", explique-t-il à TRT Afrika.

L'une de ses interviews les plus captivantes est celle d'Ibrahim Isau, un soldat nigérian. L'interview a obtenu 7,3k likes, 1,7k commentaires et 1 73 000 vues.

Un épisode impliquant un autre polyglotte, Rabiu Safiyanu Liman, compte aujourd'hui plus d'un demi-million de vues.

Comment Adedeji a-t-il développé une passion pour les langues qui s'est ensuite transformée en carrière ?

"Pendant mon enfance, je n'aimais pas m'identifier à Ijebu. La plus douloureuse de mes expériences a été lorsqu'une dame s'est rapidement éloignée de moi en apprenant que j'étais Ijebu", écrit-il sur sa page Facebook.

"Puis vint 2019 ; j'étais majeur, transformé et plein de vie. J'ai animé la cérémonie de remise des diplômes de Deeper Life et la journée de remise des prix. J'ai audacieusement dit au monde que j'étais Ijebu... La vidéo est devenue virale et j'ai été sollicité en tant que MC."

Polyglotte, Adedeji explique que son appréciation innée des personnes capables de parler plusieurs langues l'a incité à commencer à les interviewer.

"C'est ainsi que ma mission s'est transformée, passant de la simple présentation de personnes douées pour les langues à une incitation à la coexistence pacifique et à la tolérance", explique-t-il à TRT Afrika.

Le message sous-jacent de toutes ses émissions est que l'apprentissage des langues rend les gens plus tolérants, en particulier à l'égard de la diversité.

"En apprenant une langue, on apprend aussi une nouvelle culture qui lui est associée et on a donc tendance à s'adapter", explique-t-il.

Au Nigeria, le haoussa, le yoruba et l'igbo sont les trois langues maternelles les plus parlées, auxquelles s'ajoute l'anglais comme langue de liaison.

Adedeji estime que ses meilleures interviews mettent en scène des personnes fières de leur appartenance ethnique mais maîtrisant d'autres langues et dialectes indigènes.

"Bolanle Wasiu est l'une d'entre elles. Elle est originaire d'Ibadan, avec des marques tribales évidentes. Elle parle couramment le yoruba et l'igbo", explique-t-il à TRT Afrika. "Ensuite, il y a Safiyanu Liman, un Hausa de Kano qui est né à Ekiti et qui parle couramment le Hausa, le Yoruba, l'Ekiti et l'anglais. C'est une autre personnalité impressionnante.

De tous les polyglottes qu'il a rencontrés et présentés sur sa page FB, Ibrahim Isau, de l'État de Kogi, est pour lui "le plus étonnant". Isau parle le haoussa, l'igbo, l'ibibio, le yoruba, l'isko, l'igbira, l'anglais pidgin et de nombreux dialectes locaux.

Création d'une chaîne

De nombreux adeptes d'Adedeji lui disent que ses vidéos les ont incités à prendre plus au sérieux l'apprentissage d'autres langues.

"J'ai été surpris lorsqu'un homme haoussa m'a écrit que, inspiré par mes interviews, il avait créé avec d'autres un groupe sur Facebook pour apprendre le yoruba", raconte-t-il.

"Des enseignants participent bénévolement au groupe. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, le groupe comptait environ 1 000 membres issus de différentes ethnies et unis dans leur quête d'apprentissage du yoruba.

Comme Adedeji s'exclame souvent à la fin de chaque épisode : "Un seul Nigeria !"

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp