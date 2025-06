Cette marche de soutien à Gaza a été organisée à l'appel de l'Association du Forum Palestine en Tunisie (indépendante) et s'est déroulée sur la rue Habib Bourguiba.

"Aujourd'hui, nous sommes à la rue Habib Bourguiba pour délivrer un message aux enfants de Gaza, parmi lesquels près de 7000 enfants ont péri en martyrs. Les enfants de Tunisie leur envoient un message fort depuis la rue de la Révolution", a déclaré le membre de l'association Moataz Okasha à Anadolu, en marge de la manifestation.

"Cette mobilisation est la preuve de la transmission de la question palestinienne et de la prise de conscience de cette cause, qui a touché le segment des enfants d'âge préscolaire. La prise de conscience a atteint les enfants et tous les publics arabes", a-t-il ajouté.

Okasha a souligné que "les enfants tunisiens d'aujourd'hui montrent que les jeunes n'oublient pas, et qu'ils portent la cause dans leur cœur. Ils seront la génération de la libération".

Et de poursuivre : "Les enfants de Tunisie scandent aujourd'hui des slogans de boycott de la normalisation avec l'occupation et appellent à une révolution pour la libération d'Al-Aqsa. Ils n'oublieront pas les enfants de Gaza qui ont perdu la vie et perdu leurs pères et leurs mères dans la guerre".

Baraa Dashrawi (11 ans), l'un des enfants participant à la marche, a déclaré à Anadolu : "Nous sommes venus aujourd'hui à cette marche pour soutenir le peuple palestinien de Gaza et les enfants palestiniens qui meurent par centaines chaque jour".

"L'une des revendications de cette marche est également de boycotter les produits qui soutiennent l'occupation israélienne", a-t-il déclaré, ajoutant : "Nous rendons hommage à la résistance, à Al-Qassam (l'aile militaire du mouvement Hamas) et à Saraya Al-Quds (l'aile militaire du mouvement Jihad islamique) à Gaza, qui résistent pour nous défendre et défendre l'honneur de la nation arabe et islamique."

L'armée israélienne mène, depuis le 7 octobre dernier, une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait 15 207 morts et 40 652 blessés parmi les Palestiniens, en plus de la destruction massive des infrastructures et d'une "catastrophe humanitaire sans précédent", selon des sources officielles palestiniennes et de l'ONU.

En réponse aux "attaques quotidiennes d'Israël contre le peuple palestinien et ses valeurs sacrées", le Hamas avait lancé ce jour-là une attaque contre les colonies entourant Gaza, qui s'est soldée par 1 200 Israéliens tués, 5 431 blessés et la capture d'environ 239 autres, dont des dizaines ont été échangés au cours d'une trêve humanitaire avec Israël, qui détient dans ses prisons quelque 7 800 Palestiniens, dont des femmes et des enfants.

