Le jardin des papillons tropicaux de Konya, au centre de la Turquie, a attiré plus de 3 millions de visiteurs depuis son ouverture en 2015.

Le parc, accueillant des visiteurs locaux et étrangers, est unique en son genre en Turquie et est le plus grand en Europe. Le parc, situé dans le quartier Selcuk de Konya, est réputé pour sa plus vaste aire de vol des papillons en Europe.

La superficie du parc susmentionné est de 7 600 mètres carrés et la zone réservée à la promenade est de 3 500 mètres carrés.

Le jardin des papillons, à l'atmosphère tropicale, comprend 20 000 papillons de 40 espèces différentes, en plus de 195 variétés végétales.

Les surveillants du jardin tiennent à maintenir la température à 28 degrés Celsius et l'humidité à 80%.

Le biologiste en chef du parc, Turgut Toş, a expliqué que le parc attire des visiteurs de toute la Turquie et des touristes étrangers.

Dans une déclaration à l'Agence Anadolu, Toş a indiqué que "depuis son ouverture en juillet 2015, le parc a accueilli plus de 3 millions de visiteurs".

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp