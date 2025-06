"Le premier entraîneur national à qualifier les Étalons à une phase finale de la CAN, Idrissa Traoré dit Saboteur, est décédé ce dimanche 3 décembre 2023", selon des sources proches de sa famille.

Dans un message posté sur X (ex-twitter), le président de la transition burkinabè se dit attristé par la disparition du Dr Drissa Malo TRAORE dit "Saboteur" arraché, ce jour 3 décembre, à l'affection des siens et du peuple burkinabè dans son ensemble.

"Premier entraîneur ayant qualifié et conduit nos braves Étalons à une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 96 en Afrique du Sud, ce grand passionné du football et homme de lettres, a consacré sa vie à la formation de grands footballeurs et au rayonnement du sport roi dans notre pays", a déclaré le capitaine Ibrahima Traoré, président de la transition burkinabè dans un message sur X.

Traoré Idrissa Malo est né le 24 décembre 1943 à Gaoua. Il était commissaire de police de grade terminal de la classe exceptionnelle à la retraite. Il était titulaire d’un doctorat en droit, spécialité criminologie de l’Université de Montpellier, en France.

Saboteur était également diplômé de l’Ecole spécialisée de guerre de Fort Bragg (USA), et de l’Académie de police de Washington. Il a occupé plusieurs hautes fonctions aux plans national et international.

Il a joué pour l’équipe nationale du Burkina Faso de 1964 à 1970 comme latéral droit. Puis, passionné de football, il enchaîne les postes d’entraîneurs. D’abord, au Rail Club du Kadiogo de 1977 à 1980. Ensuite à l’ASEC Mimosa de 1986 à 1998 et une deuxième fois de 2001 à 2002.

"A sa famille, au monde du football national et particulièrement aux Etalons qui se préparent pour la prochaine CAN en janvier 2024, je présente au nom du peuple Burkinabè, mes sincères condoléances", réitère le capitaine Ibrahima Traoré.

