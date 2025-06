"J'ai le plaisir d'annoncer l'approbation par le Groupe de la BAD du Programme transformateur et durable pour l'eau et l'assainissement au Rwanda. 2,3 millions de personnes auront accès à un approvisionnement en eau potable et à un assainissement amélioré d'ici 2029. L'enveloppe totale de la phase 1 est de 274,2 millions USD", a déclaré Aissa Touré Sarr, directrice nationale de la BAD au Rwanda.

L'accès à l'eau et l'assainissement pour les Rwandais devraient être améliorés suite à l'approbation de 274,2 millions de dollars (plus de 340 milliards de Rwf) par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

Depuis août 2022, 82,3 % des plus de 3,3 millions de ménages rwandais (soit plus de 13,2 millions de personnes) ont accès à une eau potable améliorée.

Avec le soutien de la BAD, le Rwanda semble être sur la bonne voie pour atteindre cet objectif, selon la banque.

Le programme vise à améliorer la qualité de vie et le développement socio-économique de la population et du pays en garantissant la fourniture équitable de services d'eau et d'assainissement adéquats, fiables et durables pour les villes ciblées afin de promouvoir la croissance et la transformation économiques.

Selon les estimations de l'organisation Water Health Opportunity, près de 2,1 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à une eau potable propre et sûre.

