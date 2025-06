Après une rencontre en tête-à-tête au palais de Lusail, le président Recep Tayyip Erdogan et l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ont présidé la réunion du Comité stratégique suprême Turquie-Qatar.

La cérémonie de signature des accords entre les deux pays s’est déroulée après la réunion, en présence d'Erdogan et d'Al Thani.

La déclaration conjointe relative à la réunion du Comité stratégique suprême a été signée par le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et son homologue qatari, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani.

Un protocole d'accord relatif à des consultations politiques sur des questions d'intérêt commun entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays a également été signé par les deux ministres ; de même qu’un pacte sur la mise en œuvre d'un protocole d'accord sur la coopération culturelle entre les ministères de la culture des deux pays, et un autre sur la coopération bilatérale dans le domaine de l'emploi, paraphé par Hakan Fidan et Ali Bin Samikh Al Marri, ministre de l'emploi du Qatar.

Par ailleurs, Fidan et Mariam bint Ali bin Nasser Al Misnad, ministre du développement social et de la famille du Qatar, ont signé un pacte de coopération bilatérale dans le domaine de l'aide humanitaire et des œuvres de bienfaisance.

Le recteur de l'université de Lusail, Ali Bin Fetais Al Mari, et le ministre turc des Affaires étrangères ont également apposé leurs signatures à un protocole de coopération entre l'université et le ministère de l'Éducation nationale de Turquie, portant sur la création de centres d'enseignement de la langue turque.

Un accord-cadre militaire bilatéral a,également, été signé par le ministre turc de la défense nationale, Yasar Guler, et Khalid bin Mohammed Al Atiyyah, vice-premier ministre et ministre de la défense du Qatar.

Des pactes de coopération dans les domaines de la science, de l'industrie et de la technologie ont été signés par le ministre turc de l'industrie et de la technologie, Mehmet Fatih Kacir, et Cheikha Hind bint Hamad Al Thani, présidente du conseil d'administration de l'université Hamad bin Khalifa de la Fondation du Qatar.

Le ministre turc de l'industrie et de la technologie, Mehmet Fatih Kacir, et Mohammed bin Ali Al Mannai, ministre des communications et des technologies de l'information du Qatar, ont en outre signé un pacte de coopération bilatérale dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Un pacte de coopération entre les ministères du Trésor et des Finances des deux pays a été signé par Mehmet Simsek, ministre turc du Trésor et des Finances et Ali bin Ahmad Al Kuwari, ministre qatari des Finances.

Burak Daglioglu, directeur du bureau présidentiel turc des investissements, et Cheikh Khalifa bin Jassim Al Thani, directeur de la chambre de commerce et d'industrie du Qatar, ont signé un pacte de coopération dans le domaine de la promotion de l'investissement.

Enfin, Mustafa Gultepe, président de l'assemblée des exportateurs turcs, et Cheikh Khalifa bin Jassim Al Thani ont signé un protocole d'accord sur la coopération en matière d'exportations.

