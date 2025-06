Le ministre britannique de l'intérieur, James Cleverly, est arrivé au Rwanda mardi pour signer un nouveau traité visant à envoyer les demandeurs d'asile dans ce pays africain, après que la plus haute juridiction du Royaume-Uni a déclaré illégal le programme d'expulsion.

Le plan rwandais est au cœur de la stratégie de Londres de réduction de l'immigration et est suivi de près par d'autres pays qui envisagent des politiques similaires.

Cependant, la Cour suprême du Royaume-Uni a jugé, le mois dernier, qu'une telle mesure violerait les lois internationales sur les droits de l'Homme inscrites dans la législation nationale.

Depuis cette décision, la Grande-Bretagne cherche à renégocier son accord avec le Rwanda afin d'y inclure un traité contraignant stipulant qu'il n'expulserait pas les demandeurs d'asile envoyés par la Grande-Bretagne - l'une des principales préoccupations de la Cour.

"Le Rwanda se préoccupe beaucoup des droits des réfugiés et je me réjouis de rencontrer mes homologues pour signer cet accord et discuter plus avant de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour relever le défi mondial de l'immigration clandestine", a déclaré M. Cleverly.

Dans le cadre de ce plan, la Grande-Bretagne a l'intention d'envoyer au Rwanda des milliers de demandeurs d'asile qui sont arrivés sur ses côtes sans autorisation, afin de dissuader les migrants de traverser la Manche depuis l'Europe à bord de petites embarcations.

En contrepartie, le Rwanda a reçu un premier versement de 140 millions de livres (180 millions de dollars) et la promesse d'une somme supplémentaire pour financer l'hébergement et la prise en charge des personnes renvoyées.

Pressions

Le Premier ministre Rishi Sunak est soumis à d'intenses pressions pour réduire le flux migratoire, qui a atteint le chiffre record de 745 000 personnes l'année dernière, et pour mettre fin au problème des demandeurs d'asile qui paient des passeurs pour traverser la Manche, souvent dans des embarcations surchargées et hors d'état de naviguer.

Les ministres devraient également publier prochainement une nouvelle législation déclarant le Rwanda comme un "pays sûr", afin de mettre un terme aux recours juridiques contre les vols d'expulsion prévus.

La Cour suprême a jugé que le projet du gouvernement d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda était illégal car il existait un risque que les réfugiés expulsés voient leurs demandes mal évaluées ou soient renvoyés dans leur pays d'origine pour y subir des persécutions.

Le Parti conservateur connaît des tensions croissantes sur la manière de réagir, certains membres du Parlement faisant pression sur le gouvernement pour qu'il quitte la Convention européenne des droits de l'homme, après que la Cour européenne des droits de l'homme a bloqué le départ des vols d'expulsion.

Cette année, près de 29 000 personnes sont arrivées sur la côte sud de l'Angleterre sans autorisation, après un record de 45 755 en 2022.

La politique à l'égard du Rwanda a été annoncée l'année dernière par l'ancien Premier ministre Boris Johnson, mais aucun demandeur d'asile n'a encore été envoyé dans ce pays.

Les détracteurs de cette politique, qui vont des législateurs de l'opposition à certains conservateurs, en passant par les chefs religieux et l'agence des Nations unies pour les réfugiés, ont affirmé qu'elle était imparfaite, qu'elle constituait un gaspillage d'argent, qu'elle était immorale et qu'elle ne fonctionnerait tout simplement pas.

