Le Ghana accueille une réunion de deux jours sur les opérations de maintien de la paix des Nations unies en Afrique, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander que les troupes de cette organisation mondiale quittent plusieurs pays du continent.

Des ministres et des délégués d'au moins 85 pays se réunissent à Accra, la capitale du Ghana, les 4 et 5 décembre.

L'ONU a déclaré que la réunion "vise à obtenir un soutien politique vital et des engagements concrets pour renforcer les efforts de maintien de la paix de l'ONU afin de répondre aux défis et aux besoins actuels et futurs".

Le Mali, la République démocratique du Congo (RDC) et le Soudan sont les derniers pays africains à demander le retrait des troupes de l'ONU, invoquant leur inefficacité et les violations des droits de l'homme.

Un effort politique

Au Mali, les troupes ont commencé à se retirer, tandis qu'en RDC, l'ONU et le gouvernement congolais se sont mis d'accord sur un retrait progressif des forces de maintien de la paix. Le Conseil de sécurité des Nations unies a récemment voté la fin de la mission de maintien de la paix au Soudan.

Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de paix, affirme que "le maintien de la paix est une entreprise politique".

"Notre objectif est d'aider les parties à conclure et à mettre en œuvre des accords de paix et des processus connexes. Pour réussir dans un monde plus divisé que jamais, nous avons besoin de l'engagement uni et actif des États membres", a-t-il déclaré lundi.

Les forces de maintien de la paix des Nations unies sont traditionnellement déployées dans les pays en proie à des troubles. Leur principal objectif est de mener des opérations de stabilisation.

