Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde Tel-Aviv contre de lourdes conséquences, alors que des informations font état d'un complot israélien visant à assassiner des membres du Hamas vivant en dehors de la Palestine.

"S'ils osent prendre une telle mesure contre la Turquie et le peuple turc, ils seront condamnés à payer un prix dont ils ne pourront pas se remettre", a déclaré M. Erdogan aux journalistes, mardi, lors de son vol de retour d'un voyage de deux jours au Qatar, alors qu'il était interrogé sur un article du Wall Street Journal affirmant qu'Israël prévoyait d'assassiner des membres du Hamas vivant en dehors de la Palestine.

"Ceux qui tentent une telle chose ne doivent pas oublier que les conséquences peuvent être extrêmement graves. Personne n'ignore les progrès réalisés par la Turquie dans les domaines du renseignement et de la sécurité dans le monde entier. En outre, nous ne sommes pas un nouvel État", a-t-il souligné.

L'avertissement de M. Erdogan est intervenu après que Ronen Bar, chef du service de sécurité intérieure israélien Shin Bet, a déclaré qu'Israël avait commencé à planifier des assassinats visant des membres du Hamas résidant en dehors des territoires palestiniens.

"Partout, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Turquie, au Qatar, partout", a déclaré M. Bar dans un enregistrement audio. "Cela prendra quelques années, mais nous serons là pour le faire", a -t-il assuré.

Gaza appartient aux Palestiniens

Gaza appartient aux Palestiniens et c'est le peuple palestinien qui décidera qui la gouvernera, a déclaré M. Erdogan, condamnant le projet israélien de créer une zone tampon de 40 km de long et de 12 km de large dans la bande de Gaza.

"La meilleure chose qu'Israël puisse faire est d'accepter la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 et de rendre les territoires palestiniens occupés à leurs propriétaires légitimes", a déclaré M. Erdogan.

Soulignant la question de la reconstruction de Gaza, le président Erdogan a déclaré : "Nous renforcerons notre dialogue avec les pays du Golfe pour atteindre l'objectif de guérir les blessures de nos frères et sœurs palestiniens et d'établir un État palestinien indépendant sur la base des frontières de 1967".

"Nous disons à ceux qui ont des yeux qui ne voient pas l'oppression, à ceux qui ont des oreilles qui n'entendent pas la vérité et à ceux qui ont une langue qui ne dit pas la vérité : "Voyez, entendez, dites la vérité maintenant", a-t-il ajouté.

"Le terrorisme des colons d'Israël"

Au sujet de la violence croissante des colons israéliens illégaux, le président Erdogan a déclaré : "Israël doit expulser de ces maisons et de ces terres les terroristes qu'il présente comme des colons et réfléchir à la manière dont il peut construire un avenir pacifique avec les Palestiniens", en faisant remarquer que les colons israéliens occupent des terres palestiniennes.

Attirant l'attention sur les accusations largement répandues à l'encontre du Hamas, il a déclaré : "Le Hamas est avant tout une organisation de résistance. Le Hamas est un mouvement politique qui est sorti victorieux des élections organisées en Palestine".

"Le Hamas est un mouvement politique qui s'est vu confisquer ses territoires en 1947. Aujourd'hui, le Hamas s'efforce de protéger sa propre terre", a-t-il ajouté.

Il a également souligné qu'Israël a transformé Gaza en une prison à ciel ouvert pendant des années, la soumettant à des restrictions en matière d'eau, de nourriture, de vêtements et d'électricité, essayant ainsi de la discipliner à sa manière.

De plus en plus de personnes manifestent leur solidarité avec la Palestine dans les rues

"Le soutien financier, militaire et matériel substantiel fourni par ces pays a propulsé Israël dans sa position actuelle", a-t-il déclaré, critiquant le soutien inébranlable des pays occidentaux, en particulier des États-Unis, à Israël.

Le président turc a rappelé qu'avant les attaques contre Gaza, un procès contre Netanyahu était en cours en Israël. "Le Premier ministre israélien Netanyahu est actuellement en situation de faillite et peut brandir le drapeau de la faillite à tout moment", a-t-il déclaré.

M. Erdogan a indiqué que "nous, en revanche, avons déposé une requête auprès de la Cour pénale internationale avec environ 3 000 avocats de différentes parties du monde pour le procès international de Netanyahou et de ses complices".

Il fait également remarquer qu'un nombre croissant de personnes manifestent leur solidarité avec les Palestiniens dans les rues de Londres et devant la Maison Blanche à New York, à Paris, en Belgique et aux Pays-Bas.

Il souligne que toutes ces personnes exigent la fin des atrocités commises dans l'enclave palestinienne assiégée.