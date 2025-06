Le directeur général de la santé et de l'hygiène publique du Mali, le Dr Cheick Amadou Tidiane Traore, a déclaré à l'Associated Press lors d'une interview mercredi que son département avait recensé 21 décès et 600 cas du virus en date de lundi.

La dengue est une infection virale transmise par les moustiques qui provoque généralement des symptômes grippaux.

Dans les cas graves, la maladie peut provoquer des douleurs articulaires, un gonflement des ganglions, des hémorragies graves et la mort. Il n'existe pas de protocole de traitement spécifique, mais deux vaccins ont été recommandés par l'Organisation mondiale de la santé pour les pays qui connaissent des épidémies régulières.

Le gouvernement malien n'a pas encore communiqué officiellement de chiffres sur la maladie au grand public.

"La dengue est également présente au Burkina Faso et au Sénégal, et nous devons sensibiliser la population", a déclaré M. Traore.

En août, le gouvernement tchadien a signalé la toute première épidémie de dengue du pays, avec des dizaines de cas confirmés.

L'OMS a a dévoilé des cas records de dengue depuis le début de l'année au Bangladesh et dans les Amériques, qui ont enregistré respectivement plus de 300 000 cas et 4 millions d'infections.

À l'échelle mondiale, les scientifiques estiment qu'il y a environ 96 millions d'infections par la dengue chaque année.