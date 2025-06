Par Charles Mgbolu

En 2023, l'Afrique de l'Est a vibré au rythme de la musique de haut niveau, le géant du streaming Spotify faisant l'éloge des artistes est-africains dans son "2023 Wrapped Report" pour avoir indéniablement placé la barre plus haut et captivé le public local et international avec leur incroyable musique et leurs collaborations.

L'industrie musicale d'Afrique de l'Est est réputée pour son genre de musique urbaine, qui est essentiellement un dérivé de la musique pop occidentale, en particulier le hip-hop et le funk.

Il y a également une forte influence des airs traditionnels africains, notamment la musique Boomba, également appelée Kapuka au Kenya.

Genge, une forme de musique afro-dansante du Kenya, et Bongo, un mélange de hip-hop américain et de musique traditionnelle tanzanienne.

Dans leur résumé 2023, les données de nombreux sites de diffusion de musique en continu ont attribué la palme de la popularité à l'afrobeats d'Afrique de l'Ouest, mais les artistes d'Afrique de l'Est ont également figuré en bonne place dans différents palmarès des tendances les plus fortes.

Diamond Platnumz

Naseeb Abdul Juma, plus connu sous son nom de scène Diamond Platenumz, est l'un des artistes tanzaniens qui vend le plus de disques, avec un total de 65 millions de streams sur la plateforme Spotify en 2023.

Le nombre d'écoutes est plus de deux fois supérieur à celui qu'il avait obtenu en 2022 (30 millions), avec 1,4 million d'auditeurs mensuels.

Son single, Jugni, compte plus de 13 millions de streams et plus de 1,3 million d'auditeurs mensuels. Ses collaborations avec le rappeur congolais Innoss'B, "Yope Remix", ont été les plus appréciées jusqu'à présent, avec plus de 220 millions de vues sur Youtube.

Souti Sol

Le groupe pop kenyan Souti Sol a brisé des cœurs en mai 2023 lorsqu'il a annoncé qu'il se retirait pour une durée indéterminée de la scène musicale kenyane après avoir joué ensemble pendant 18 ans. Ils ont ajouté qu'ils organiseraient des tournées d'adieu et des concerts sur le continent et dans certains pays occidentaux.

La nouvelle a donné un coup de fouet à la popularité du groupe, dont les chansons se sont retrouvées en tête des classements sur plusieurs plateformes de diffusion en continu.

Spotify, dans son rapport, indique que le groupe compte plus de 400 000 auditeurs mensuels, et leur principal single, Lil Mama, sorti en novembre 2022, a été écouté plus de 3 millions de fois depuis l'annonce de leur hiatus, selon Spotify.

Le single "My baby" de Bien Aime-Baraza, membre du groupe Souti Sol, avec la Nigériane Ayra Starr, est également très écouté, avec plus de sept millions de streams en 2023 sur Spotify.

Harmoniser

Rajab Abdul Kahali, also known by his stage name Harmonize, is a Tanzanian Bongo Flava artist and entrepreneur.

Sa chanson, intitulée "Single Again", sortie en août 2023, a connu le succès, avec plus de 8 millions de streams sur Spotify. Sa collaboration avec le chanteur nigérian Ruger sur la même chanson a été vue plus de 4 millions de fois sur Youtube.

Le jeune homme de 33 ans compte plus de 760 000 auditeurs mensuels sur Spotify, et sa collaboration avec Blag Jerzee (Falling for You), sortie en 2021, est toujours très appréciée des fans en 2023, avec plus de 34 millions de streams.

Rayvanny

Raymond Mwakyusa, connu par ses fans sous le nom de Rayvanny, est un chanteur tanzanien de 30 ans qui compte plus de 100 millions de streams sur Boomplay et plus de 500 000 écoutes mensuelles (Spotify) avec un total de 128 millions de streams pour l'ensemble des singles (Spotify).

Son single "Melody", avec le chanteur et compositeur tanzanien Jay, a été vu plus de 10,1 millions de fois sur TikTok.

Rayvanny est connu pour sa brillante utilisation de l'autotune afin d'offrir un mélange de musique fusion Taarab-Bongo. Rayvanny est apparu sous les feux de la rampe avec la sortie de sa première chanson "Kwetu" en 2019.

Son single "Tetema", avec Diamond Platnumz, l'a encore fait entrer dans l'espace musical d'Afrique de l'Est. Xenia Manasseh Xenia Manasseh est une musicienne R&B kenyane en pleine ascension qui figure sur notre liste grâce à son remarquable "girl power".

La jeune femme de 26 ans compte en moyenne plus de 300 000 auditeurs mensuels, et son single " When It's Over ", sorti en 2019, compte plus d'un million de streams, selon l'enveloppement Spotify 2023.

Sa collaboration avec le producteur kényan Ukweli dans le single 'Love or leave me' a obtenu plus de 1,2 million de streams sur Spotify.