Par Kudra Maliro

"Quelle bonne façon de terminer l'année. Avec de la musique, de l'énergie, de l'optimisme. Et pour reprendre le thème de la santé, la santé est un bien précieux. Je tiens à dédier ce moment aux agents de santé communautaires qui nous maintiennent en bonne santé et en sécurité", a déclaré le président rwandais, Paul Kagame lors de la cérémonie d’ouverture du MoveAfrika Rwanda.

Cet évènement a eu lieu dans la grande salle BK Arena de Kigali au Rwanda en présence des milliers de fans venus du monde entier.

Le rappeur américain Kendrick Lamar, la Tanzanienne Zuchu, le Rwandais Bruce Mélodie et d'autres artistes ont enflammé le podium et fait le bonheur des mélomanes.

L’Américain Kendrick Lamar , tête d'affiche de l'événement, s'est produit à guichets fermés pour une performance inoubliable, accompagné de danseurs rwandais sur "Blacker The Berry", "Count Me Out" et "Savior".

Move Afrika Rwanda est une initiative conjointe de la société de production mondiale Done and Dusted et de la société Rwanda Events.

Les promoteurs de l'événement ont employé près de 1 000 Rwandais et engagé 75 % d'équipes et de personnel de production locaux, en mettant l'accent sur la création d'opportunités de développement des compétences et de formation à l'événementiel international.

"En travaillant ensemble, notre continent est fort et peut relever la plupart de nos défis. Nous nous réjouissons d'accueillir chaque année des citoyens du monde ici à Kigali, par l'intermédiaire de Move Afrika. Nous espérons que vous vous sentirez tous chez vous. Et nous espérons vous revoir dans un avenir proche" a lancé le président rwandais.

"Global Citizen et pgLang ont lancé Move Afrika pour mettre en place un circuit international de tournées musicales, le premier du genre à travers le continent africain. Nous sommes honorés d'accueillir le premier événement ici à Kigali, à la BK Arena", a déclaré Hugh Evans, cofondateur et PDG de Global Citizen a déclaré Hugh Evans en affirmant que "ce n'est que le début et que le vrai travail commence demain".

"Merci de participer à ce voyage pour faire bouger l'Afrique. On se souviendra dans les années à venir de la naissance du premier circuit de tournée panafricain pour les artistes internationaux", a ajouté M. Hugh Evans.

