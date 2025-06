A l’invitation du président de la République du Cameroun, Paul Biya, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition, président de la République gabonaise, a effectué une visite officielle de 24 heures au Cameroun, mercredi 6 décembre 2023.

Cette visite a été marquée par la rencontre au sommet entre les deux chefs d’Etat au Palais de l’Unité, de la toute première visite officielle au Cameroun, en qualité de chef de l’Etat gabonais.

Cette consultation avait pour but de resserrer les relations amicales et fraternelles entre les deux pays, liés par l’histoire et la géographie.

"Nos discussions centrées sur le renforcement de nos liens bilatéraux, reflètent notre engagement commun. Le Gabon s'affirme comme un partenaire ouvert et solide. Pour moi, ça a été un moment de chaleur et de convivialité. ", a indiqué le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition gabonaise dans un message posté sur X (ex-twitter).

L’évolution du processus politique au Gabon et les questions se rapportant au fonctionnement des institutions sous régionales, ont certainement occupé une place importante dans les discussions entre les deux chefs d’Etat.

Au cours de sa visité à Yaoundé dans la capitale camerounaise, le président de la Transition du Gabon a eu une rencontre avec la communauté gabonaise au Cameroun, qui demandaient leurs inclusions dans la transition Gabonaise.

Il faut noter que le Cameroun et le Gabon sont deux pays voisins, membres des deux grands ensembles sous régionaux, à savoir : la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Les deux pays sont confrontés aux mêmes exigences de développement économique et social, ainsi qu’à des défis sécuritaires comparables.

Pour rappel, le général Brice Oligui Nguema, l'ancien chef de la plus puissante unité de sécurité, la Garde républicaine gabonaise, dirige le pays depuis le coup d’Etat du 30 Aout, en tant que président de transition du pays.

Ali Bongo avait été élu en 2009 à la mort de son père Omar Bongo Ondimba, qui dirigeait depuis plus de 41 ans ce petit Etat parmi les plus riches d'Afrique grâce à son pétrole mais où un tiers des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

