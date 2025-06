Par Abdulwasiu Hassan

Musa Yusuf, créateur de mode au Nigeria, cherche à acheter un sirop de dentition pour sa fille de huit mois, mais il apprend que le prix de la marque qu'il recherche est désormais hors de sa portée - il est passé de 7 000 N (7 dollars américains) à 15 000 N (15 dollars).

"J'ai décidé d'opter pour une plante traditionnelle afin de soulager les douleurs de dentition de mon enfant", explique-t-il à TRT Afrika.

L'Agence nationale nigériane pour l'administration et le contrôle des aliments et des médicaments (NAFDAC) a récemment mis en garde contre l'utilisation de plantes non approuvées comme alternative aux médicaments délivrés sur ordonnance et aux médicaments courants en vente libre, mais l'application de la loi reste un défi.

Le professeur Mojisola Adeyeye, directeur général de l'agence, a déclaré que le personnel chargé de la vigilance continuerait à faire des descentes dans les lieux où ces herbes sont vendues.

Yusuf pense que l'herbe qu'il a choisie pour sa fille est approuvée par la NAFDAC, bien qu'il n'en soit pas sûr.

Qu'en est-il de la sécurité ?

"Je peux dire que dans une certaine mesure, c'est sans danger. C'est une herbe que nous avons vu nos parents utiliser", déclare ce père de trois enfants.

L'impact de la monnaie Les prix des médicaments au Nigeria ont grimpé en flèche ces derniers mois, principalement parce que le naira, la monnaie du pays, a perdu une grande partie de sa valeur par rapport au dollar américain.

Le naira, dont le taux de conversion en dollar était de 463 jusqu'à récemment, est maintenant d'environ 1000 pour un dollar.

Les analystes estiment que cela explique l'augmentation des prix des médicaments dans un pays qui importe ses besoins ou fabrique des médicaments avec des ingrédients actifs importés.

"Comme nous dépendons des importations, nous sommes très affectés par la dépréciation de la monnaie. La plupart des médicaments ne sont pas fabriqués au Nigeria", explique Ahmad Danjuma, pharmacien, à TRT Afrika.

"Au cours des derniers mois, les prix des médicaments ont grimpé partout. Si vous avez acheté un médicament particulier pour 1 000 nairas en janvier, il est possible qu'il coûte plus du double aujourd'hui dans n'importe quelle pharmacie de détail, en raison du double impact de l'inflation et de la dépréciation de la monnaie par rapport au dollar".

Yusuf Hassan Wada, qui tient une pharmacie, prévient que la situation pourrait devenir incontrôlable.

Dans leur désespoir de trouver des alternatives moins chères aux médicaments prescrits, certaines personnes pourraient acheter de faux médicaments. "Un médicament qui coûtait environ 4 000 nairas par boîte au début de l'année, coûte aujourd'hui entre 20 000 et 25 000 nairas dans certaines pharmacies de détail", explique Wada à TRT Afrika.

"Cette énorme disparité fait que de nombreuses personnes sont victimes de médicaments frelatés ou falsifiés, qui sont très répandus. Les consommateurs ne sont pas les seuls à ressentir l'impact négatif de l'inflation dans l'industrie.

"La forte augmentation des prix des médicaments pose un défi important au secteur pharmaceutique. De nombreuses entreprises et détaillants ont fermé leurs portes ou réduisent leurs activités", explique M. Wada.

"La baisse des ventes et l'augmentation des coûts ont également entraîné des licenciements, une diminution de l'innovation dans la chaîne de valeur de la santé et une perturbation de l'approvisionnement.

La voie de sortie

Tout comme le gouvernement nigérian a déclaré l'état d'urgence à la suite d'une flambée de l'inflation alimentaire, les experts estiment que le pays a besoin d'une approche radicale pour protéger les Nigérians ordinaires comme Yusuf des effets négatifs des prix prohibitifs des médicaments.

Selon Walter Kazadi Molumbo, représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Nigeria, l'argent que les Nigérians paient de leur poche pour les soins de santé a déjà fait basculer de nombreuses personnes dans la pauvreté.

"L'augmentation continue des maladies transmissibles et non transmissibles, associée à l'augmentation des dépenses de santé, est une combinaison puissante.

Le nombre de Nigérians qui tombent dans la pauvreté pour cause de mauvaise santé n'a jamais été aussi élevé depuis longtemps", a déclaré M. Molumbo lors d'un événement récent. Seul un petit pourcentage des quelque 200 millions d'habitants du Nigeria est couvert par le nouveau régime d'assurance maladie du pays.

Les experts estiment qu'un plus grand nombre de personnes doivent être couvertes par la politique d'assurance maladie afin qu'elles n'aient pas à supporter le fardeau supplémentaire de l'inflation et des fluctuations monétaires.

"Pour ce faire, le pays doit élaborer et mettre en œuvre une couverture d'assurance durable qui intègre pleinement les systèmes de protection sociale et les soins sociaux de proximité, en accordant la priorité aux besoins des plus vulnérables", explique M. Wada.

D'autres estiment que le gouvernement doit aider les entreprises pharmaceutiques à produire des médicaments moins chers, dans leur intérêt et dans celui des consommateurs.

"Cela peut se faire en renflouant le secteur pharmaceutique et en investissant dans la chaîne de valeur pharmaceutique locale, ce qui réduira la pression sur le dollar et stimulera la croissance économique", explique M. Wada.

Tant qu'une telle solution durable ne sera pas trouvée, les consommateurs comme Yusuf et leurs familles seront obligés de regarder au-delà des frontières de l'Union européenne.