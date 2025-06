Bien que l'Afrique ait, sur le papier, le taux de chômage le plus bas au monde parmi les jeunes de 15 à 24 ans - il était de 10,6 % en 2021, selon l'Organisation internationale du travail (OIT) - la majorité des jeunes du continent travaillent dans le secteur informel.

Nombre d'entre eux sont sous-employés ou appauvris en raison des bas salaires et de l'absence de filet de sécurité sociale. Cette disparité rend difficile la comparaison des taux d'emploi entre les pays africains et les économies avancées.

En 2024, environ 11,2 % des jeunes Africains âgés de 15 à 24 ans devraient être au chômage. Bien que cela corresponde aux données de l'OIT depuis 2021, le statu quo pourrait être un mirage.

Pour mettre les choses en perspective, plus d'un jeune sur quatre en Afrique - environ 72 millions - est au chômage. Deux tiers d'entre eux sont des jeunes femmes.

Pour mettre les choses en perspective, plus d'un jeune sur quatre en Afrique - environ 72 millions - est au chômage. Deux tiers d'entre eux sont des jeunes femmes.

L'Afrique occupe une position unique en tant que continent relativement jeune avec une population de jeunes en croissance rapide. Cette situation est porteuse d'un grand potentiel, mais les problèmes d'emploi pourraient réduire à néant les gains démographiques.

Facteurs contributifs

Les perspectives d'emploi des jeunes Africains sont affectées par des taux de chômage et de sous-emploi déjà élevés. La croissance démographique galopante risque d'aggraver la situation.

Les disparités entre les jeunes chômeurs en fonction de leur niveau d'études font partie du problème. Dans certains cas, les jeunes instruits peuvent avoir des difficultés à trouver des emplois correspondant à leurs qualifications ou à concentrer les possibilités d'emploi dans les zones urbaines.

"Les politiques n'ont pas été mises en place pour que les gens puissent gagner leur vie. L'écosystème économique n'est pas non plus propice à la création d'entreprise", explique à TRT Afrika Fidelis Yunde, qui dirige l'organisation de la société civile Youth Movement for Change à Singida, en Tanzanie.

"Ces questions doivent être réévaluées dans la plupart des régions du continent. Paradoxalement, c'est une fois diplômés de l'enseignement supérieur que de nombreux jeunes sont confrontés à leur plus grand défi.

Certains choisissent de créer des entreprises tout en poursuivant leurs études pour gagner leur vie.

Esther Pallangyo, qui a étudié le développement rural à l'université d'agriculture de Sokoine, estime que le secteur de l'emploi doit être en mesure de suivre la progression de l'éducation. "Trop d'étudiants obtiennent leur diplôme, mais il n'y a pas assez d'emplois", explique-t-elle à TRT Afrika.

Cette habitante de Mwanza est de retour chez elle et attend qu'un emploi se présente. Les experts estiment que le chômage contribue à la criminalité et aux méfaits dans la société, car les gens s'efforcent de survivre.

Une approche axée sur les solutions

Les gouvernements africains et les partenaires de développement ont tenté de relever le défi de l'emploi en mettant en œuvre des programmes de développement des compétences pour l'emploi dans des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière et l'entrepreneuriat.

Fidelis suggère une formation aux compétences pour les diplômés. Un autre problème, selon lui, est que les jeunes ne se rendent pas toujours suffisamment commercialisables pour augmenter leurs chances de trouver un emploi.

Les jeunes inscrits à des programmes spécialisés acquièrent des compétences techniques, professionnelles et autres pour les aider à trouver un emploi et à gérer leur entreprise.

"Les gens ont souvent peur de créer une entreprise. Imaginez que je mette ma dernière pièce dans une entreprise et qu'elle échoue. C'est là que le bât blesse", explique Fidelis.

Esther a envisagé de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais elle a besoin d'être plus sûre d'elle pour franchir le pas.

L'état d'esprit est également un problème. De nombreux parents africains découragent leurs enfants de faire carrière dans des domaines créatifs tels que l'écriture, l'art et la musique, qu'ils considèrent plutôt comme des passe-temps.

Même des auteurs africains bien connus, comme le Nigérian Chinua Achebe, ont étudié la médecine avant de trouver leur vocation dans l'écriture.

Selon les experts, les normes sociales et les croyances culturelles qui entravent l'accès des jeunes aux opportunités devraient faire l'objet d'une attention constante. En complément, les établissements d'enseignement formel devraient proposer des formations aux compétences numériques.

À long terme, il est essentiel de donner aux jeunes les moyens d'acquérir des connaissances sans entrave pour parvenir à un développement social et économique durable et réduire le risque que les gens recourent à des méthodes illégales.