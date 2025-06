Lors du sommet des Etats de la Communauté de l’Afrique de l’Est le 24 novembre dernier à Arusha, en Tanzanie le gouvernement congolais avait affirmé sa volonté de ne pas prolonger le mandat de la Force Régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (EACRF) au-delà du 8 décembre 2023, confirmant dans la foulée le déploiement des troupes de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

La Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est (EAC) avait déployé pour la première fois des troupes dans cette région en proie à des violences en novembre 2022, après la résurgence du groupe rebelle M23.

Cette force régionale avait pour but de combattre les groupes armés dans la région. Quelques mois après son dépliment, le gouvernement congolais l’a reproché de "ne pas avoir suffisamment agi pour soutenir les Forces Armées de la RDC (FARDC) dans la région, malgré les violences persistantes et la présence active du M23".

La RDC a accusé à plusieurs reprises son voisin, le Rwanda, membre de l’EAC, de soutenir les rebelles, ce que Kigali nie.

En début novembre, les chefs d'État de la SADC s’étaient réunis à Luanda, capitale de l'Angola, où ils avaient adopté des stratégies pour le déploiement d'une mission de maintien de la paix en RDC. Les États membres avaient promis de fournir des ressources, y compris des soldats, à la mission.

Les premières équipes de la force régionale pourrait arriver au Congo d’ici le 10 décembre prochain.

"Le gouvernement congolais s’engage ainsi à mettre, à la disposition de cette force, les facilités diplomatiques liées à ce type d’intervention. Cela matérialise aussi l’engagement de la SADC à déployer sa force. Cet accord définit l’objet de la mission de force régionale", avait déclaré le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula.

"Cette force régionale va être déployée pour appuyer l’armée congolaise à combattre et éradiquer le M23 et d’autres groupes armés qui continuent de perturber la paix et la sécurité en RDC", avait précisé M. Lutundula.

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a son siège à Gaborone, au Botswana. Son objectif est de renforcer la coopération et l'intégration socio-économiques régionales, ainsi que la coopération politique et sécuritaire entre ses États membres.