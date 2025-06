Par Sylvia Chebet

Le 1er novembre, le président kényan William Ruto a fait une annonce qui aurait réjoui le cœur des grands voyageurs comme Wangari Muikia, qui passe d'un pays à l'autre du continent pour ses affaires.

"D'ici la fin de l'année, aucun Africain ne sera obligé d'avoir un visa pour venir au Kenya", a déclaré M. Ruto devant une foule enthousiaste lors d'un sommet international au Congo-Brazzaville. "Nos enfants de ce continent ne devraient pas être enfermés dans les frontières de l'Europe, ni dans celles de l'Afrique.

Trois jours plus tard, lors du 23e sommet mondial du Conseil mondial du voyage et du tourisme à Kigali, le président rwandais Paul Kagame s'est fait l'écho de son homologue kenyan. "Tout Africain peut prendre l'avion pour le Rwanda quand il le souhaite, et il ne paiera rien pour entrer dans notre pays", a-t-il déclaré.

La décision du Kenya et du Rwanda d'ouvrir leurs portes à leurs compatriotes africains rapproche de la réalité le rêve de l'Union africaine d'une exemption de visa pour les déplacements à l'intérieur du continent.

L'Afrique sans frontières

Pour ceux qui, comme M. Muikia, directeur général de la société de conseil économique Expertise Global, se déplacent facilement sur le continent sans avoir à se préoccuper des restrictions de voyage entre les pays, il s'agit d'une libération à plus d'un titre.

"Cet assouplissement des restrictions est fantastique", déclare M. Muikia à TRT Afrika. "Je sais à quel point il est pénible de demander des visas. Désormais, les gens n'ont plus nécessairement besoin de faire une demande ou de sauter à travers des cerceaux pour entrer dans votre pays ou dans d'autres pays.

C'est là que le bât blesse pour l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), un marché unique et unifié pour les 1,3 milliard d'habitants du continent, dont la valeur est estimée à 3,4 billions de dollars américains.

Comme l'a déclaré le président kenyan, M. Ruto, "les restrictions en matière de visas entre nous jouent en notre défaveur. Lorsque les gens ne peuvent pas voyager, que les hommes d'affaires ne peuvent pas voyager, que les entrepreneurs ne peuvent pas voyager, nous devenons tous des perdants nets".

M. Kagame pense lui aussi que l'Afrique sera gagnante si tous les pays sont d'accord pour supprimer les obstacles aux voyages.

"Nous ne devons pas perdre de vue notre marché continental", a déclaré M. Kagame. "Les Africains sont l'avenir du tourisme mondial et notre classe moyenne devrait se multiplier dans les décennies à venir.

Mme Muikia, une économiste dont le cabinet fournit des services de conseil économique aux gouvernements, estime qu'un continent débordant de potentiel a besoin de plus de liens en son sein. Elle espère que l'initiative du Kenya et du Rwanda déclenche un "effet de réciprocité" de la part d'autres pays africains, ce qui aboutirait à la création d'une zone similaire à la zone Schengen de l'Europe.

"C'est une bonne chose que la main-d'œuvre puisse aller là où elle est nécessaire. Il est bon que les gens s'installent là où ils se sentent en sécurité. C'est une bonne chose pour les gouvernements d'avoir des personnes jeunes et compétentes qui viennent dans les économies et travaillent à tous les niveaux", déclare M. Muikia.

D'autres pays ont levé l'obligation de visa pour les ressortissants africains : la Gambie, le Bénin et les Seychelles. Selon Wangari, l'impact se fera sentir lorsque des économies plus importantes et plus fortes du continent suivront le mouvement.

En 2016, l'UA a lancé un "passeport africain", affirmant qu'il rivalisait avec le modèle de l'Union européenne pour "libérer le potentiel du continent". Toutefois, seuls les diplomates et les fonctionnaires de l'UA ont reçu ce document de voyage.

Le passeport africain et la libre circulation des personnes "visent à supprimer les restrictions qui pèsent sur la capacité des Africains à voyager, travailler et vivre sur leur continent", indique l'UA sur son site web.

Pièges potentiels

Alors que la marche vers une Afrique sans visa pour les Africains prend de l'ampleur, Wangari prévient que "nous ne devons pas nous tromper en pensant que cela ne s'accompagnait pas de défis".

"Par exemple, comment nous assurer que nous n'accueillons pas de menaces potentielles pour notre pays ? Comment gérer l'immigration clandestine ?

En ce qui concerne l'afflux de capitaux et de main-d'œuvre, les économistes affirment que même si la proposition peut sembler attrayante, un capital humain de faible qualité ne produira que peu de gains économiques.

Alors que plusieurs pays du continent sont en proie à des conflits politiques et civils, Wangari prévient qu'un afflux de main-d'œuvre bon marché pourrait aggraver le chômage existant.

"De telles situations se traduiront par une concurrence accrue sur un marché du travail déjà saturé. Si l'on n'y prend pas garde, cela pourrait susciter du ressentiment dans un pays donné. Il y a déjà des gens dans ce pays qui cherchent du travail, et vous pourriez être confronté à un antagonisme si on le leur refuse", a-t-elle à TRT Afrika.

Si la liste des avantages et des inconvénients d'une Afrique sans visa est longue, les économistes estiment que les opportunités et les défis à relever méritent d'être évalués avec soin pour que la transition se fasse dans de bonnes conditions.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp