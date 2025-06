Le milieu de terrain du Bayern Jamal Musiala, touché à la cuisse gauche début novembre contre Galatasaray, est de retour dans le groupe munichois pour le déplacement à Francfort samedi pour la 14e journée de Bundesliga, a indiqué Thomas Tuchel vendredi.

"Il est dans le groupe, s'il ne se passe rien à l'entraînement. Il ne jouera pas 90 minutes. On va voir s'il commence la rencontre ou s'il la termine", a expliqué l'entraîneur du Bayern en conférence de presse.

Lors de la 4e journée de la Ligue des champions contre Galatasaray le 8 novembre, Jamal Musiala (20 ans) avait dû interr ompre une course dans la surface de réparation, et avait quitté ses coéquipiers à la 40e minute, victime d'une légère déchirure musculaire à la cuisse gauche.

Il a manqué le rassemblement de l'Allemagne à la mi-novembre et les matches amicaux contre la Turquie et en Autriche (défaites 3-2 et 2-0), ainsi que deux rencontres de championnat et une de Ligue des champions avec le Bayern.

Le Bayern, 2e du championnat d'Allemagne avec 32 points, se déplace à Francfort samedi (15H30). Son match de la 13e journée la semaine dernière contre l'Union Berlin a été reporté au mercredi 24 janvier (20H30) à cause de la neige.

