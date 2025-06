Israël s'en prend non seulement aux femmes et aux enfants de Gaza, mais aussi aux journalistes qui tentent de travailler dans des conditions difficiles, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Les organisations internationales sont responsables de l'incapacité du monde à établir la paix et la sécurité mondiales et à résoudre les problèmes, a déclaré M. Erdogan dans un discours prononcé lors du TRT World Forum 2023 à Istanbul vendredi.

"Les cartels mondiaux des médias tentent de couvrir la brutalité à Gaza et de légitimer le massacre de journalistes sous le prétexte du Hamas", a-t-il ajouté, faisant référence aux attaques israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre, qui ont fait plus de 17 000 victimes, pour la plupart des femmes et des enfants.

"Chaque jour, un journaliste est tué, mais les institutions qui, depuis des années, prêchent en faveur de la liberté de la presse ne font que se taire", a-t-il déclaré.

Il a félicité les médias turcs pour leurs reportages précis sur Gaza, montrant au monde les conditions réelles de ce territoire soumis à un siège meurtrier : "Je tiens à féliciter la TRT, Anadolu et nos autres institutions médiatiques qui ont ouvert un corridor vital entre Gaza et le monde.

Plus de 70 journalistes ont été tués à Gaza, a déclaré M. Erdogan, ajoutant : "Où est la presse mondiale de renom ? Pourquoi ne publie-t-elle pas de gros titres sur les journalistes tués ?"

L'Occident jette de l'huile sur le feu

"Ce n'est pas l'Occident, qui jette de l'huile sur le feu, qui paie le prix de chaque moment perdu pour parvenir à une paix durable, mais malheureusement les innocents", a déclaré le président turc.

"La Turquie est prête à assumer la responsabilité d'empêcher de nouvelles effusions de sang (à Gaza)", a déclaré M. Erdogan, en faisant référence à son offre de médiation de paix ou de garantie pour la région.

"Dans une paix juste, il n'y a pas de perdants", a-t-il ajouté. Depuis le 7 octobre, plus de 75 journalistes ont été tués et 140 blessés lors d'attaques israéliennes.

Au moins 17 177 Palestiniens ont été tués et plus de 46 000 autres blessés dans les attaques aériennes et terrestres incessantes contre Gaza depuis le 7 octobre, à la suite d'une attaque transfrontalière du Hamas.

Le bilan israélien de l'attaque du Hamas s'élève à 1 200 morts, selon les chiffres officiels.