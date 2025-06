Le Premier ministre belge Alexander de Croo a renouvelé son appel à un cessez-le-feu à Gaza.

Lors d'une conférence de presse conjointe vendredi avec la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib à Bruxelles, Alexander de Croo a souligné que mettre fin aux massacres de civils devrait être une priorité pour tous.

En réponse à une question sur l'idée d'imposer des sanctions aux colons israéliens impliqués dans des violences en Cisjordanie occupée, il a rappelé que la Belgique avait interdit aux colons violents condamnés d'entrer sur son territoire.

"Nous avons également vu que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a également adopté cette position. Nous avons contacté nos collègues américains pour voir comment nous pouvons mettre cela en pratique et c'est l'un des sujets que je pense que nous devrions aborder '', a déclaré De Croo.

Il a spécifié que le respect des vies humaines et l'arrêt des massacres de civils innocents devraient être une priorité pour tout le monde.

"C’est un message de solidarité et de dignité humaine que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et moi-même avons apporté dans la région la semaine dernière, et je pense qu’en tant qu’Union européenne, il n’y a absolument aucun doute là-dessus.

"J'espère que personne n'est en colère si nous demandons d'arrêter le massacre de civils innocents... On a besoin d'un cessez-le-feu pour permettre l'accès humanitaire et libérer les otages", a-t-il ajouté, faisant référence à la situation à Gaza.

Affirmant qu'il est "assez direct" sur ce point, de Croo a ajouté : "Je suis plus un être humain qu’un homme politique et le meurtre d’innocents doit cesser''. Lahbib a, de son côté, noté que la Belgique et l’Espagne sont sur la même longueur d’onde sur la Palestine, même s’il existe des divergences.

Elle a ajouté qu'ils discuteraient de la question des colons lundi lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles.

Pour rappel, Israël a repris son offensive militaire sur la bande de Gaza après la fin d’une trêve humanitaire d’une semaine avec le groupe palestinien Hamas.

Au moins 17 487 Palestiniens ont été tués et plus de 46 480 autres ont été blessés lors d'attaques aériennes et terrestres incessantes contre l'enclave depuis le 7 octobre à la suite d'une attaque transfrontalière du Hamas.

Le bilan israélien des morts dans l'attaque du Hamas s'élève à 1 200, selon les chiffres officiels.

