Par Samuel Messo

TRT Afrika, Nairobi, Kenya

Wangui Waweru était avec un Camerounais dans un bus qui partait de Kampala, la capitale ougandaise, au début de l'année 2018, pour se rendre à Nairobi, la capitale du Kenya. Elle était loin de se douter que ce voyage allait transformer sa vie.

Alors qu'ils discutaient, le Camerounais a ouvert sa boîte à lunch et a offert à Wangui sa spécialité. Wangui hésite, mais décide finalement d'y goûter, même si ce n'est qu'un peu.

L'homme lui demande alors : "Sais-tu ce que tu viens de manger ?", sachant très bien qu'il ne s'agit pas d'un plat courant en Afrique de l'Est. "De la viande de mouton ?", lui demanda-t-elle.

"Non, tu as mangé de la viande d'escargot", répond le Camerounais.

Wangui avait déjà mangé pour la première fois de la viande d'escargot. "Ce n'est pas mauvais", dit Wangui.

Au cours de leur conversation, elle a appris qu'il travaillait dans le secteur des escargots et elle s'est intéressée à ce secteur lorsqu'elle est retournée au Kenya et s'est lancée dans l'élevage d'escargots.

Wangui, mère de famille originaire de la banlieue de la ville de Nakuru au Kenya, a commencé à voyager entre son pays et l'Ouganda ainsi que le Cameroun pour son activité.

"Ce type d'élevage est unique. En fait, certains voisins se sont éloignés de moi lorsque j'ai commencé. Vous savez, les escargots ne sont pas considérés comme comestibles par beaucoup de gens dans mon pays", explique-t-elle à TRT Afrika dans sa maison du comté de Nakuru.

Dans le coin le plus éloigné de l'enceinte de Wangui se trouve un enclos composé de plusieurs petites chambres, chacune conçue pour accueillir des centaines d'escargots à la fois.

Les escargots y sont nourris avec des légumes frais provenant d'un potager voisin, ainsi qu'avec de l'eau et des coquilles d'œuf, source de calcium. La ferme de Wangui est connue sous le nom de Golden Snail Farm.

"L'élevage d'escargots présente plus d'avantages et offre des rendements plus élevés. Par exemple, j'en extrais de la bave que j'utilise pour fabriquer des produits de soin de la peau. Il y a aussi le poisson caviar, qui est, je dirais, le plus cher", dit-elle avec un grand sourire.

Cette mère de trois enfants forme les jeunes de son quartier. Ils ont adopté l'agriculture et utilisent également les coquilles d'escargot pour produire des ornements, comme des boucles d'oreilles, qui sont vendus parmi d'autres produits. Cela a permis à de nombreux jeunes d'avoir un emploi et un revenu.

Elle espère que davantage d'Africains s'engageront dans des activités agricoles alternatives pour en tirer des avantages économiques.

"Je suis heureuse que l'élevage d'escargots réponde à mes besoins fondamentaux. Il serait bon que davantage de personnes sortent des sentiers battus et essaient d'autres types d'agriculture", conclut Mme Wangui.