Des centaines de Tunisiens se sont rassemblés, samedi, devant le théâtre municipal à Tunis, pour dénoncer l'agression israélienne contre Gaza.

La manifestation a été organisée par Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'Homme, réunissant notamment plusieurs composantes de la société civile et de figures de la scène politique tunisienne.

Les manifestants ont participé à la marche, qui avait comme point de départ le jardin le Passage, en direction le théâtre municipal de Tunis, où ils ont brandi des drapeaux palestiniens et tunisiens, et scandé des slogans de soutien à la Résistance et à la cause palestinienne.

En colère, les ils ont dénoncé l'injustice que vit le peuple palestinien depuis plus de 75 ans.

"Le peuple veut la libération de la Palestine et "Gaza, est libre, la Palestine est arabe", ont scandé les protestataires.

''Aujourd'hui, nous réaffirmons et rappelons que tous les droits de l'homme sont indivisibles et interdépendants. Nous condamnons, fermement, la violation des droits des Palestiniens et les crimes commis à Gaza", a lancé le président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH), Bassem Trifi au micro d'Anadolu.

Et d'ajouter, ''ce qui se déroule à Gaza est un véritable crime de guerre, voire un génocide, où la population est contrainte à se déplacer. Outre ces atrocités, le peuple est opprimé et les activités de la société civile sont entravées''.

De son côté, le président de l'Association des magistrats tunisiens, Anas Hmeidi, a souligné que la guerre à Gaza a révélé au monde entier le véritable visage de nombreux pays occidentaux, qui ont apporté leur total soutien à Israël, regrettant en ce sens l'appui inconditionnel de Washington, qui a mis son veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour contrecarrer un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour des raisons humanitaires.

Rappelons que de nombreuses villes tunisiennes, dont la capitale Tunis, sont occasionnellement le théâtre de veillées et de manifestations de soutien au peuple palestinien, organisées par des partis politiques, des institutions et des organismes de la société civile pour dénoncer la poursuite des raids israéliens sur la Bande de Gaza.

Depuis plus de deux mois, Israël continue de pilonner Gaza, coupant l'approvisionnement de la bande en eau, en électricité, en nourriture et en médicaments, ce qui a déclenché des avertissements régionaux et internationaux d'une double catastrophe humanitaire, parallèlement aux raids intensifs israéliens et aux arrestations dans les villes et localités de Cisjordanie occupée.

