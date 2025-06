Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest se réunissent pour des discussions alors que la région est confrontée à une crise politique de plus en plus aiguë, après que quatre pays sont tombés sous le contrôle d'un régime militaire et que les risques liés aux conflits armés du Sahel augmentent.

Après les coups d'État au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger depuis 2020, le bloc régional, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a également vu des États membres, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, faire l'objet de tentatives de coups d'État au cours des dernières semaines.

"Ces coups d'État militaires ne sont pas seulement basés sur de faux récits et de fausses justifications ; ils constituent également un facteur d'insécurité dans la région", a déclaré Omar Touray, président de la commission de la CEDEAO, lors d'une réunion précédant le sommet.

Lire aussi

Niger : menace "d'intervention militaire imminente à Niamey" de la Cédéao

Les dirigeants de la CEDEAO se réunissent dimanche à Abuja, capitale du Nigeria, pour un sommet ordinaire au cours duquel ils discuteront des retards dans le retour à un régime civil au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger.

Troupes étrangères

Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, préside actuellement la CEDEAO. La secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines, Molly Phee, participera également à la réunion pour discuter de la manière de soutenir le retour du Niger à un régime démocratique et la sécurité au Sahel.

Le Niger, partenaire occidental clé dans la lutte contre les militants du Sahel, a exigé le départ des troupes françaises qui y sont basées, tandis que les États-Unis ont encore du personnel militaire dans le pays.

Les membres de la CEDEAO ont imposé des sanctions économiques au régime militaire du Niger, dont les troupes ont chassé le président Mohamed Bazoum en juillet.

La CEDEAO a exigé le retour immédiat de Bazoum à la présidence, mais les militaires au pouvoir ont maintenu Bazoum en détention et ont déclaré qu'il leur faudrait jusqu'à trois ans pour revenir à un régime civil.

Recherche d'une médiation

Au début du mois, le Nigeria a déclaré qu'il demandait au régime nigérien de libérer Bazoum et de l'autoriser à s'envoler vers un pays tiers, en vue d'entamer des pourparlers sur la levée des sanctions.

Mais les chefs militaires nigériens ont rejeté cette option et ont demandé au président togolais Faure Gnassingbé d'agir en tant que médiateur.

Avant la réunion de la CEDEAO de dimanche, le chef militaire du Niger, le général Abdourahamane Tiani, s'est rendu au Togo vendredi avec certains de ses ministres.

Lire aussi

Putsch au Niger: la Cédéao fixe un ultimatum d'une semaine et n'exclut pas un "recours à la force"

La CEDEAO a également laissé sur la table la dernière option d'une intervention militaire au Niger, bien que les analystes disent que cela semble de plus en plus improbable.

Dernières tentatives de coup d'État

Au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, le retour à la démocratie et aux élections est également bloqué ou incertain.

Après le départ des troupes françaises de la région, les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso, aux prises avec la violence des militants, ont durci leurs positions et uni leurs forces au sein d'une Alliance des États du Sahel.

Le mois dernier, des assaillants armés ont pris d'assaut des postes militaires, des prisons et des commissariats de police dans un autre pays membre de la CEDEAO, le Sierra Leone, dans ce que le gouvernement a qualifié de tentative de coup d'État qui a fait 21 morts.

Une semaine plus tard, la Guinée-Bissau a également dénoncé une tentative de coup d'État, avec des combats entre la garde nationale et les forces spéciales de la garde présidentielle.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp