La cérémonie des CAF Awards 2023 aura lieu le lundi 11 décembre 2023 à Marrakech, au Maroc, et tout le monde se demande qui remportera le prestigieux titre de Joueur de l'année de la CAF.

Cependant, alors que les projecteurs sont braqués sur les trois meilleurs joueurs présélectionnés dans les catégories masculines (Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen) et féminines (Asisat Oshoala, Thembi Kgatlana et Barbara Banda), penchons-nous sur les trois meilleurs entraîneurs africains talentueux (équipes masculines) nominés pour les prix de cette année.

Walid Al-Raghraghi, Aliou Cissé et Abdelhak Ben Sheikha sont le trio en vedette, et le lauréat sera annoncé lors de la brillante cérémonie de remise des prix qui aura lieu lundi.

Walid Regragui (Maroc)

Walid Al-Raghraghi a mené les lions de l'Atlas vers des sommets presque inimaginables lors de la Coupe du monde au Qatar, lorsqu'il a conduit le Maroc à la première demi-finale de l'histoire de l'Afrique dans une phase finale de la Coupe du monde de la FIFA, avec une quatrième place pour le Maroc.

Il a également connu des succès remarquables en club, le Wydad AC ayant atteint les finales de la Ligue des champions de la CAF et de la Ligue africaine de football.

Aliou Cissé (Sénégal)

Cissé est l'entraîneur de l'année de la CAF en titre et espère conserver son titre après son brillant travail avec l'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique en titre de la Coupe d'Afrique des Nations.

Cissé a également conduit les Lions de la Teranga en huitièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar, avant de quitter le tournoi après une défaite face à l'Angleterre.

Abdelhak Benchika (Algérie)

Abdelhak Ben Sheikha a connu une saison exceptionnelle avec l'USM Alger la saison dernière, qui a remporté le premier titre de son histoire en Coupe de la Confédération de la CAF. L'USM Alger a ensuite remporté la Super Coupe de la CAF en battant les géants égyptiens d'Al Ahly.

Bien que Sheikha ait maintenant rejoint les géants tanzaniens du Simba AC, son travail lui a valu une place dans la course au titre tant convoité.

