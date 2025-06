Maurice Kamto, 69 ans, n'affrontait aucune autre liste concurrente et l'emporte logiquement avec plus de 99% des suffrages, un score qui le désigne comme candidat naturel pour l'élection présidentielle qui aura lieu en 2025.

Malheureux lors de la dernière échéance en 2018, il avait recueilli 14,23% des suffrages contre 71,28% pour M. Biya qui a entamé son septième mandat.

En 2019 et 2020, près de 700 cadres et militants du MRC avaient été arrêtés comme M. Kamto, pendant et après des "marches incontestablement pacifiques" mais "objets de violentes répressions", avaient accusé des experts mandatés par l'ONU en novembre 2022. La plus grande partie ont été libérés après huit mois de détention sans procès mais 47 ont été condamnés à de la prison ferme en 2021 par un tribunal militaire.

Le MRC a boycotté les élections législatives de 2020 et ne compte donc aucun élu à l'assemblée nationale qui reste dominée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti du chef de l'État.

Le Cameroun est le théâtre d'une guerre sanglante depuis sept ans entre des rebelles séparatistes et les forces de sécurité dans deux régions de l'ouest peuplées majoritairement par la minorité anglophone.