"Les Forces combattantes de Nouna, a tendu une embuscade dans la nuit du 8 au 9 décembre 2023, à des terroristes dans la zone de Bourasso (Kossi) dont plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements rebelles ont détruits et saisis par les forces loyalistes" a déclaré l’Agence d’Information du Burkina-Faso(AIB).

Depuis quelques mois, l’armée burkinabè s’est dotée des vecteurs aériens, qui ont permis de neutraliser des terroristes qui planifiaient des attaques contre des villages dans la Région du nord du pays.

"Les vecteurs aériens burkinabè ont frappé un groupe de terroristes près de la frontière malienne. Un chef terroriste, qui avait participé à l'attaque du camp militaire de Djibo en novembre dernier, a été neutralisé. Les autres terroristes qui l'accompagnaient ont également été tués" ajoute le communiqué de l’AIB.

Dans son allocution dimanche à la télévision à l’occasion de la célébration de l’accession du Burkina Faso à l’Indépendance, le capitaine Ibrahima Traoré, président de la transition a mis en garde les "valets locaux de l'impérialisme et leurs soutiens de l'Extérieur".

"Il est temps qu'on arrête et qu'on puisse voir dans la même direction et agir afin que le Burkina puisse recouvrer la Paix", a réitère le président de la transition burkinabè.

Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes.

Les violences ont fait depuis huit ans plus de 10 000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.

Le pays est dirigé depuis fin septembre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État, le deuxième en huit mois. Ce dernier a affiché sa détermination à combattre les djihadistes malgré la multiplication des attaques.

