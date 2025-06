La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a mis en place dimanche un comité de trois dirigeants chargé de négocier avec les militaires au pouvoir au Niger pour une transition vers un régime démocratique. Elle envisagera alors un allègement de ses sanctions, selon un communiqué publié à l'issue de son sommet annuel.

"Les Chefs d'Etats du Bénin, du Togo et de la Sierra-Leone ont été désignés pour médiation" dans la crise politique du Niger.

La CEDEAO a maintenu ce dimanche 10 décembre 2023, les sanctions qui avaient été imposées contre le Niger tout en "exigeant la libération du Président Mohamed Bazoum".

Le 64ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO qui s’est ouvert dimanche dans la matinée à Abuja au Nigeria, s’est achevé le soir en demandant aux militaires au pouvoir de fournir une "feuille de route pour une transition courte" et à travailler "au rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel".

Le Niger est devenu le dernier membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à subir un coup d'État en juillet, lorsque des soldats de la garde présidentielle ont arrêté le président Mohamed Bazoum et mis en place ce qu'ils ont appelé un gouvernement de transition, dans le cadre d'une série de coups de force dans la région du Sahel de l'Afrique de l'Ouest.

Le bloc régional des 15 membres a déclaré que "sur la base des résultats de l'engagement du comité des chefs d'État avec (les militaires au pouvoir), il allègera progressivement les sanctions imposées au Niger".

La CEDEAO a ajoté que si (les militaires au pouvoir) ne se conformait pas aux résultats de l'engagement, les sanctions seraient maintenues.

"En cas de non-respect par le CNSP des résultats de l'engagement avec le Comité, la CEDEAO maintiendra toutes les sanctions, y compris l'usage de la force, et demandera à l'Union africaine et à tous les autres partenaires d'appliquer les sanctions ciblées sur les membres du CNSP et leurs associés", peut-on lire dans le communiqué.

Le président nigérian Bola Tinubu, qui préside la CEDEAO, a déclaré plus tôt que l'organisation devrait essayer de renouer le dialogue avec les pays de la région sous régime militaire et les aider à réaliser des transitions "réalistes et courtes" vers la démocratie.

Alors que les dirigeants régionaux tentent de résoudre les problèmes liés au coup d'État perpétré en juillet au Niger, les autorités de Guinée-Bissau et de Sierra Leone ont déclaré avoir également déjoué des tentatives de coup d'État au cours des deux dernières semaines.

M. Tinubu a déclaré que la CEDEAO devrait être prête à fournir aux militaires au pouvoir au Niger "un soutien technique et matériel pour atteindre les objectifs de la transition".

