Par Pauline Odhiambo

Les eaux usées s'écoulent sans contrôle dans le quartier d'Adella Ngonidzashe à Kuwadzana, dans la banlieue de la capitale zimbabwéenne, Harare. "Même l'eau du robinet est verte ; nous ne la buvons pas.

Nous l'utilisons pour tirer la chasse d'eau", explique cette femme de 43 ans à TRT Afrika.

Bien qu'Adella fasse tout ce qui est en son pouvoir pour protéger sa famille des dangers d'un assainissement insuffisant dans les environs, le choléra se faufile toujours dans sa maison.

Cette infection bactérienne est un fléau annuel qui a tué 8 000 personnes au Zimbabwe cette année.

La fille d'Adella, Kupashe, âgée de huit ans, fait partie des malades, qui ont peut-être contracté le virus en jouant près de leur maison.

"Lorsque j'ai vu ma fille aller aux toilettes deux fois en peu de temps, j'ai compris que quelque chose n'allait pas et je l'ai rapidement emmenée à la clinique", raconte Adella.

"Elle vomissait aussi. Ils lui ont donné une solution de sel et de sucre, ainsi que des analgésiques et des antibiotiques".

C'est la deuxième fois que la famille d'Adella est touchée par une épidémie de choléra dans ce pays d'Afrique australe. La dernière fois, c'était en 2008-2009, lorsque plus de 98 000 personnes ont été diagnostiquées avec la maladie.

Au moins 4 000 patients sont décédés. Depuis février de cette année, les autorités sanitaires ont signalé plus de 150 décès dus à une suspicion de choléra.

Hautement infectieux

Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë causée par la bactérie Vibrio cholerae qui infecte les intestins. La bactérie pénètre dans l'organisme par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés et peut être mortelle si elle n'est pas traitée.

La bonne nouvelle, c'est que le choléra est généralement facile à traiter, principalement en réhydratant les patients.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), au moins une personne sur dix atteinte de choléra présente des symptômes graves tels que diarrhées, vomissements et crampes dans les jambes, la perte rapide de fluides corporels entraînant souvent une déshydratation et un état de choc.

Ces dernières années, le choléra s'est souvent déclaré au Zimbabwe, avec des conséquences mortelles, en raison de l'état déplorable des systèmes d'assainissement dans les townships négligés de la région de la capitale et d'ailleurs.

"Il y a trop d'égouts à ciel ouvert près desquels nos enfants jouent. Je pense que c'est de là que ma fille a contracté la maladie", explique Adella.

Les foyers de choléra

Dans la région de Kuwadzana et dans d'autres points chauds du choléra, les autorités sanitaires ont averti que même l'eau provenant de forages et de puits peu profonds, dont dépendent de nombreux habitants pour leurs besoins domestiques, pourrait ne plus être potable.

Le choléra est désormais présent dans les dix provinces du pays, selon le ministre de la santé, Douglas Mombeshora, qui a visité les régions touchées depuis le début de la nouvelle épidémie.

À la polyclinique de Kuwadzana, les patients atteints de choléra font la queue dans une tente spécialement aménagée pour eux et reçoivent à leur arrivée une tasse de solution réhydratante à base de sucre et de sel.

Bien que Kupashe se soit complètement rétabli et soit retourné à l'école, le problème du choléra pèse toujours sur l'esprit des Zimbabwéens contraints de vivre dans la misère. Des tas d'ordures et d'eaux usées non traitées sont autant de curiosités dans les quartiers de Harare.

"Il n'y a pas grand-chose à faire pour endiguer ces épidémies, à part se laver soigneusement les mains avec du savon", explique à TRT Afrika Tecla Bomba, vendeuse dans le quartier de Chituinguiza, à Harare.

"Nous n'avons pas toujours l'eau du robinet. Nous avons de l'eau une ou deux fois par semaine, et parfois nous pouvons rester trois ou quatre mois sans eau", explique Tecla, dont le fils a lutté contre une épidémie de choléra en 2015.

Tecla prend le temps de laver soigneusement ses fruits et légumes, mais le risque de choléra et d'autres maladies transmises par l'eau demeure. "Nous allons chercher l'eau dans des sources non protégées, comme les puits. Je pense que c'est là que mon fils a contracté cette infection".

Chituinguiza est l'un des 17 districts du Zimbabwe exposés au choléra. L'épidémie de 2023 a débuté dans le district de Buhera, un autre point chaud, tandis que d'autres cas ont été signalés dans 45 des 64 districts du pays cette année.

Un défi continental

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les cas de choléra en Afrique augmentent de manière exponentielle dans le contexte d'une flambée mondiale. Le continent a représenté 21 % des cas et 80 % des décès dans le monde entre 2014 et 2021, selon les données de l'OMS.

Les autorités municipales de Harare ont distribué des comprimés de traitement de l'eau aux habitants pour lutter contre la maladie diarrhéique.

Le gouvernement a également commencé à restreindre les rassemblements publics et la vente de nourriture dans tout le pays, tout en surveillant les enterrements dans toutes les zones touchées par le choléra.