Bola Tinubu a annoncé cette enquête lors d'un discours prononcé à l'ouverture d'une conférence de trois jours réunissant des commandants et des officiers supérieurs de l'armée nigériane dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du pays, qui est le cœur du groupe terroriste Boko Haram.

"L'incident survenu dans l'État de Kaduna est une véritable tragédie. Il est extrêmement douloureux de voir le mal s'abattre sur ceux que nous avons juré de protéger. De tels incidents doivent faire l'objet d'une enquête approfondie", a déclaré M. Tinubu aux chefs de service, aux commandants opérationnels et de terrain et aux chefs des formations de l'armée.

Des ennemis obscurs

Il a ajouté que l'enquête avait pour but de s'assurer que l'armée ne répéterait pas une telle erreur à l'avenir.

Le 3 décembre, un drone de l'armée a frappé le rassemblement dans le village de Tudun Biri. L'armée a admis qu'il s'agissait d'une erreur.

M. Tinubu a exhorté les militaires à se concentrer et à collaborer avec les autres agences de sécurité pour contenir le terrorisme, le banditisme, les enlèvements et autres actes criminels, afin de permettre à l'une des plus grandes démocraties d'Afrique de survivre dans un environnement pacifique.

"Le destin de notre nation bien-aimée repose entre les mains de nos forces armées", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le Nigeria était confronté à des "ennemis dangereux et obscurs" qui cherchent à renverser la vie démocratique et pacifique du pays.

