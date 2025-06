Le couscous, plat emblématique de l'Afrique du Nord, a été depuis des décennies et jusqu’à nos jours présent dans la cuisine des pays du Maghreb.

Ce mets qui reflète convivialité, festivité et liens familiaux, a voyagé dans le monde et est en vogue dans la haute gastronomie internationale et consommé dans les restaurants les plus chics.

Le berceau du couscous est l’Afrique du Nord mais il est né chez les populations berbères, selon des historiens.

De passage en Tunisie ? Ce plat traditionnel à base de semoule de blé, associée à des légumes, de la viande, des épices ou aux poissons et aux poulpes est à déguster une fois dans sa vie.

Classé au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, le couscous a une infinité de recettes qui sont adaptées selon les pays d’Afrique du Nord, les régions et même l’héritage culinaire des familles.

C’est à l’hôtel Acqua Viva à Gammarth (la banlieue nord de Tunis) que se déroule la 7ème édition du Festival Maghrébin du Couscous, du 07 au 10 Décembre 2023. Placé sous le thème : ‘’Le Couscous et l'huile d'olive’’, le Festival Maghrébin du Couscous a été créé par l'association ‘’Saveurs de Mon pays en 2016’’ pour la sauvegarde et la promotion de ce plat.

Pour cette année, Kairouan est l'invitée d'honneur de cette édition, après Tataouine, Le Kef, Sfax, Mahdia, Gabès et Monastir.

Plusieurs chefs cuisiniers du Maghreb ont pris part à cette manifestation pour transmettre leur savoir-faire et partager leur passion pour la cuisine et l’art gastronomique.

Interrogée par Anadolu, Latifa Khairi, fondatrice de l’association ‘’Saveurs de mon pays’’ et directrice marketing du festival a indiqué que ce festival dédié au couscous a été créé en 2016.

‘’Nous voudrons faire de ce plat traditionnel un mets exceptionnel. Le dossier Savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous" a été porté par l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie afin qu'il soit classé au patrimoine immatériel de l'Unesco’’, a-t-elle fait savoir.

Et d’ajouter, ‘’le couscous fait la fierté du Maghreb et ce savoir-faire est transmis de mère en fille et est le signe de rassemblement familial et de générosité sociale. C’est un plat populaire que toutes les familles, riches ou pauvres préparent, quotidiennement’’.

Latifa Khairi a, également, expliqué qu’il existe différents types de couscous. Selon elle, chaque région a ses particularités culinaires, insistant sur le fait que le couscous reste maghrébin.

Dans certaines régions en Tunisie, les femmes reconnaissent la valeur exceptionnelle du couscous et tentent de ranimer un rituel en voie de disparition : la ‘’Oula’’, qui est, en effet, une tradition ancestrale consistant à constituer, à la maison, en famille, un stock de couscous pour toute l'année, à l'instar d'autres réserves alimentaires comme le piment ou les tomates.

A l’aide de tamis et de grands récipients, les femmes roulaient les grains avant de les étaler au soleil pour qu'ils sèchent naturellement, pendant l’été…

Le couscous, ce plat symbolique, peut être préparé tous les jours mais aussi pendant les occasions spéciales comme les fêtes de mariage, la naissance, les fêtes de circoncision ou décès. Un plat qui rassemble afin de renforcer les liens ou bien pour témoigner de l’hospitalité et de la générosité.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp