Vers 09H00 (07H00 GMT), alors qu'il pleuvait, une école primaire "a été touchée par la foudre alors que les enfants faisaient le nettoyage de leur classe", dans le village de Bukiringi, a précisé à l'AFP Roger Adirodu, chef du "groupement" (entité administrative) englobant cette localité du territoire d'Irumu, dans le sud de la province.

"Cinq élèves - deux filles et trois garçons - sont morts sur le coup", a-t-il ajouté et 13 autres enfants ont été blessés et hospitalisés. L'âge des victimes varie entre 5 et 13 ans, a indiqué M. Adirodu.

Robert Ndjalonga, coordonnateur provincial de la protection civile, a confirmé le bilan de cinq enfants morts foudroyés et "une dizaine d'autres blessés et traumatisés".

Pendant la période pluvieuse, cette partie de l'Ituri est fréquemment touchée par "des catastrophes naturelles, notamment la destruction d'écoles" et autres bâtiments, a relevé M. Ndjalonga, en appelant à des mesures de prévention.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp